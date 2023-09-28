Артисты центра «Кавказ» провели концерт для участников СВО
Активисты национального культурного центра закавказских народов «Кавказ» организовали концерт для военнослужащих – участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале в г. Саратов.
В мероприятии приняли участие воспитанники Центра «Кавказ» - образцовые коллективы: вокальный ансамбль народной песни «Голоса России», хореографические ансамбли кавказского танца «Единство» и «Ритмы Гор», а также лауреат международных конкурсов, певец Олег Даов.
«Артисты подарили военнослужащим частичку своей душевной творческой многонациональной культуры, получив в ответ теплые и положительные отзывы, эмоции, которые обязательно помогут ускорить процесс выздоровления, реабилитации и немного отвлечься нашим бойцам», - отметила руководитель Национального культурного центра закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария.
По просьбе одного из зрителей, артисты ансамбля «Голоса России» записали куплет песни «Табасаран», который тут же отправили на передовую ребятам.
В завершении под песню «Земля моя, добрая» артисты раздали военнослужащим теплые носки, выпечку, фрукты и сладости, а также письма и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, изготовленные своими руками.
«С большой душевной благодарностью отмечу, что концерт был не для галочки, а от всей души и для души. Спасибо артистам», - отметил один из зрителей.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Дружба народов-богатство России» при поддержке Фонда президентских грантов, а также проекта «Многоголосье земли Саратовской» - победителя областного конкурса грантов, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.
В мероприятии приняли участие воспитанники Центра «Кавказ» - образцовые коллективы: вокальный ансамбль народной песни «Голоса России», хореографические ансамбли кавказского танца «Единство» и «Ритмы Гор», а также лауреат международных конкурсов, певец Олег Даов.
«Артисты подарили военнослужащим частичку своей душевной творческой многонациональной культуры, получив в ответ теплые и положительные отзывы, эмоции, которые обязательно помогут ускорить процесс выздоровления, реабилитации и немного отвлечься нашим бойцам», - отметила руководитель Национального культурного центра закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария.
По просьбе одного из зрителей, артисты ансамбля «Голоса России» записали куплет песни «Табасаран», который тут же отправили на передовую ребятам.
В завершении под песню «Земля моя, добрая» артисты раздали военнослужащим теплые носки, выпечку, фрукты и сладости, а также письма и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, изготовленные своими руками.
«С большой душевной благодарностью отмечу, что концерт был не для галочки, а от всей души и для души. Спасибо артистам», - отметил один из зрителей.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Дружба народов-богатство России» при поддержке Фонда президентских грантов, а также проекта «Многоголосье земли Саратовской» - победителя областного конкурса грантов, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.