Артисты центра «Кавказ» провели концерт для участников СВО

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В мероприятии приняли участие воспитанники Центра «Кавказ» - образцовые коллективы: вокальный ансамбль народной песни «Голоса России», хореографические ансамбли кавказского танца «Единство» и «Ритмы Гор», а также лауреат международных конкурсов, певец Олег Даов.«Артисты подарили военнослужащим частичку своей душевной творческой многонациональной культуры, получив в ответ теплые и положительные отзывы, эмоции, которые обязательно помогут ускорить процесс выздоровления, реабилитации и немного отвлечься нашим бойцам», - отметила руководитель Национального культурного центра закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария.По просьбе одного из зрителей, артисты ансамбля «Голоса России» записали куплет песни «Табасаран», который тут же отправили на передовую ребятам.В завершении под песню «Земля моя, добрая» артисты раздали военнослужащим теплые носки, выпечку, фрукты и сладости, а также письма и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, изготовленные своими руками.«С большой душевной благодарностью отмечу, что концерт был не для галочки, а от всей души и для души. Спасибо артистам», - отметил один из зрителей.Мероприятие прошло в рамках проекта «Дружба народов-богатство России» при поддержке Фонда президентских грантов, а также проекта «Многоголосье земли Саратовской» - победителя областного конкурса грантов, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.