Саратовский доброволец СВО заключил контракт и переучился на штурмовика

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Своим опытом, находясь в двухнедельном отпуске, поделился военнослужащий Денис, который целый год провел на передовой. Мужчина рассказал, что сначала отправился в зону СВО добровольцем, а спустя полгода решил продолжить защищать Родину на контрактной службе.«Это льготы, гарантии для моей семьи. По мобилизации я женился одним днем, теперь у меня есть супруга, и теперь знаю точно, что у нее есть гарантии, что государство ее не оставит в стороне», - сказал он.Похожая история у военнослужащего Сергея. Первоначально он тоже отправился в зону СВО добровольцем. Восстановившись после полученного ранения, подписал контракт.«Прошел подготовку в 21 день, обучился на штурмовика, на механика-водителя», - поделился боец.«При поступлении на военную службу по контракту граждане проходят подготовку в штурмовых подразделениях, в центрах подготовки, где могут получить новые военно-учетные специальности, такие как пулеметчик, гранатометчик. Могут овладеть новыми видами вооружения, научиться использовать дроны, необходимые для выполнения специальных задач. Здесь уже все зависит от военнослужащих и их желания», - рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Саратова Дмитрий Дудаков.Контрактники могут самостоятельно выбрать род войск. Стоит отметить, что для семей участников специальной военной операции в регионе действует порядка 20 мер социальной поддержки, работает фонд «Защитники Отечества».«Если вопросы не решаются, например, сразу, информация направляется в компетентные органы, главам муниципальных районов, в правительство Саратовской области, в другие органы для принятия решений по той проблеме, которая обозначена. С самого начала всех тех ребят, которые уходили по мобилизации, а сейчас тех, кто уходит на контракт, их семьи мы берем на попечительство», - подчеркнул заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров.