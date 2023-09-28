Реконструкция Привокзальной площади: пора направить нелегальных перевозчиков в цивилизованное русло

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«С точки зрения развития транспортного узла – однозначно нужна реконструкция. Считаю, что вернуть вокзалу подобный историческому облик – это неплохо, много саратовцев также высказываются за такое архитектурное решение.Стоит отметить, что реконструкция необходима не только зданию саратовского железнодорожного вокзала, но и Привокзальной площади. Пора направить нелегальных перевозчиков в цивилизованное русло. Сейчас транспорт, работающий на «заказных маршрутах», стоит на улице Аткарская и соседних улицах, прилегающих к Привокзальной площади. Реконструкция площади поможет решить данный вопрос, упорядочить въезд и выезд городского и пригородного транспорта, повысит транспортную безопасность.По вопросу расположения торговых площадей у здания вокзала считаю, что рынку тут не место. Что касается переселения жителей, которые живут в близлежащих домах по улице Аткарская – уверен, что новые жилищные условия будут не хуже и даже лучше», - заявил Лаврентьев.