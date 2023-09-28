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Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 17%

Новости
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 17%


Саратовскую область посетила белорусская делегация под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого.

Состоялось возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы, посещение Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы.

Делегация посетила ведущие саратовские предприятия – ООО «Моторком», АО «НПО «ЭМК», АО «КБ пожарной автоматики».

Также состоялось заседание Совета по экспортной деятельности при Губернаторе Саратовской области, где обсудили перспективы партнерства для устойчивого развития сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь.

«Ключевым направлением взаимодействия с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличился на 39,8%, а в первом полугодии 2023 года – более чем на 17%. Традиционными экспортными товарами саратовских предприятий являются удобрения, масло подсолнечное, подшипники, полипропилен, прутки из железа или нелегированной стали, холодильное оборудование. Кроме того, на территории Саратовской области зарегистрировано 12 совместных с белорусской стороной предприятий», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой отметил высокий потенциал развития сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь: «Мы посетили ряд саратовских предприятий. С ними уже есть договоренности об отдельных встречах, презентациях. Они приедут в Минск, мы подберем партнеров. Мы готовы к такому формату взаимодействия. Отмечу, что на сегодняшний день потенциал реализован только на 10-15%, невзирая на то, что у Беларуси товарооборот с Казахстаном превышает товарооборот с Саратовской областью всего в три раза».

В свою очередь Торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев подчеркнул, что Беларусь традиционно входит в топ-5 основных торговых партнеров для России: «Мы надеемся, что 2023 год обеспечит выход Республики Беларусь на третью позицию. Для этого все условия у нас существуют».

Также он предложил создать торговое представительство Саратовской области на территории Республики Беларусь: «Это создаст положительные условия для наращивания дальнейшего взаимодействия».

Представители ведущих экспортно-ориентированных предприятий региона поделились своим опытом сотрудничества с Республикой и дали предложения по его расширению.

Представитель «НПО «ЭМК» выступил с инициативой по организации выездного Научно-Технического Совета в городе Минске между предприятиями-потребителями ТПА из стратегических отраслей Белоруссии и производителями импортозамещающего оборудования из России.

Руководитель ООО «Саратовдизельаппарат» предложил проведение «Дня регионального поставщика Саратовской области» на белорусских предприятиях.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой выразил готовность оказать всестороннее содействие и в индивидуальном порядке проработать вопросы продвижения саратовских предприятий на белорусский рынок.

Также запланирована бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Беларусь.