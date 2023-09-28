Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 17%

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Саратовскую область посетила белорусская делегация под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого.Состоялось возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы, посещение Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы.Делегация посетила ведущие саратовские предприятия – ООО «Моторком», АО «НПО «ЭМК», АО «КБ пожарной автоматики».Также состоялось заседание Совета по экспортной деятельности при Губернаторе Саратовской области, где обсудили перспективы партнерства для устойчивого развития сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь.«Ключевым направлением взаимодействия с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличился на 39,8%, а в первом полугодии 2023 года – более чем на 17%. Традиционными экспортными товарами саратовских предприятий являются удобрения, масло подсолнечное, подшипники, полипропилен, прутки из железа или нелегированной стали, холодильное оборудование. Кроме того, на территории Саратовской области зарегистрировано 12 совместных с белорусской стороной предприятий», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой отметил высокий потенциал развития сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь: «Мы посетили ряд саратовских предприятий. С ними уже есть договоренности об отдельных встречах, презентациях. Они приедут в Минск, мы подберем партнеров. Мы готовы к такому формату взаимодействия. Отмечу, что на сегодняшний день потенциал реализован только на 10-15%, невзирая на то, что у Беларуси товарооборот с Казахстаном превышает товарооборот с Саратовской областью всего в три раза».В свою очередь Торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев подчеркнул, что Беларусь традиционно входит в топ-5 основных торговых партнеров для России: «Мы надеемся, что 2023 год обеспечит выход Республики Беларусь на третью позицию. Для этого все условия у нас существуют».Также он предложил создать торговое представительство Саратовской области на территории Республики Беларусь: «Это создаст положительные условия для наращивания дальнейшего взаимодействия».Представители ведущих экспортно-ориентированных предприятий региона поделились своим опытом сотрудничества с Республикой и дали предложения по его расширению.Представитель «НПО «ЭМК» выступил с инициативой по организации выездного Научно-Технического Совета в городе Минске между предприятиями-потребителями ТПА из стратегических отраслей Белоруссии и производителями импортозамещающего оборудования из России.Руководитель ООО «Саратовдизельаппарат» предложил проведение «Дня регионального поставщика Саратовской области» на белорусских предприятиях.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой выразил готовность оказать всестороннее содействие и в индивидуальном порядке проработать вопросы продвижения саратовских предприятий на белорусский рынок.Также запланирована бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Беларусь.