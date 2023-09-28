В Саратовской области с 1 октября увеличатся оклады бюджетников
С 1 октября будет произведена ежегодная индексация окладов работников всех государственных учреждений области на 6,1%.
Повышение заработной платы затронет более 80 тысяч человек.
Это сотрудники учреждений различных сфер деятельности, финансируемых из областного бюджета.
Также будут проиндексированы оклады рабочих и специалистов, осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных и иных государственных органов области.
Повышение заработной платы затронет более 80 тысяч человек.
Это сотрудники учреждений различных сфер деятельности, финансируемых из областного бюджета.
Также будут проиндексированы оклады рабочих и специалистов, осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных и иных государственных органов области.