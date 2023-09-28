28 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
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18:18 | 27 сентября
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18:00 | 27 сентября
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16:00 | 27 сентября
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15:01 | 27 сентября
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В Саратовской области с 1 октября увеличатся оклады бюджетников

Новости
С 1 октября будет произведена ежегодная индексация окладов работников всех государственных учреждений области на 6,1%.




Повышение заработной платы затронет более 80 тысяч человек.

Это сотрудники учреждений различных сфер деятельности, финансируемых из областного бюджета.

Также будут проиндексированы оклады рабочих и специалистов, осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных и иных государственных органов области.