Стартовал масштабный проект по реконструкции плотин Саратовской ГЭС

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На Саратовской ГЭС в рамках Программы комплексной модернизации ведутся работы по реконструкции грунтовых плотин. Подобные работы проводятся впервые за 55-летний срок работы гидроэлектростанции.Реализация проекта будет способствовать дальнейшей безопасной эксплуатации Саратовской ГЭС. Русловая плотина длиной 1260 метров входит в состав напорного фронта и является одним из крупнейших сооружений станции. Левобережная дамба длиной более 6 км обеспечивает защиту Балаково от затопления. Бетонные откосы правого и левого берегов ниже здания ГЭС защищают берега реки от размыва.Обновляются железобетонные плиты, защищающие грунтовые сооружения с верхнего и нижнего бьефа от размыва волнами. Общая протяженность реконструируемых участков составляет более 7 км. Работы ведутся на левобережной ограждающей дамбе, русловой земляной плотине, а также на откосах по левому и правому берегу со стороны нижнего бьефа.Реконструкция включает работы как в надводной, так и в подводной части сооружений. В надводной зоне ремонтируют бетонные поверхности с предварительным удалением деструктивного и слабого бетона. Заделывают трещины и восстанавливают деформационные швы. В подводной зоне поверхности очищают от ила и наносов, восстанавливают проектный профиль откоса. Далее укладываются железобетонные плиты размерами 2х2 метра. Для работ в подводной части привлекаются водолазы.Сейчас работы ведутся на русловой земляной плотине со стороны верхнего бьефа. Сотрудники Гидроремонта-ВКК (входит в Группу РусГидро) укладывают железобетонные плиты весом около 2 тонн в 4 ряда: 2 ряда ниже уровня воды и 2 ряда выше. Плиты крепятся с помощью химических анкеров, производится их связка в единый узел, свободное пространство монтажного узла заполняется асфальтобетонной смесью.