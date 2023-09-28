Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за восемь месяцев

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По состоянию на 1 сентября 2023 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 129,2 млрд рублей, с ростом на 9,2% или на 10,9 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.Объем налоговых и неналоговых поступлений за восемь месяцев текущего года превысил 89 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 65% этого объема.Расходы консолидированного бюджета области составили 126,0 млрд рублей и увеличились на 10,3%. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 82,7 млрд рублей, или почти две трети общей суммы.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».