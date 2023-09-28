Более 90% детей, состоящих на учете в отделах полиции, отдохнули летом в оздоровительных лагерях

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Члены комиссии обсудили вопросы организации досуговой занятости, трудоустройства несовершеннолетних, в том числе оставшихся без попечения родителей, как меры профилактики деструктивного поведения.Всего в летний период отдыхом и оздоровлением в лагерях всех типов и временной занятостью было охвачено 93,3 % детей, состоящих на учете в отделах полиции, а также проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (3650 из 3911). На временные работы было трудоустроено 503 несовершеннолетних указанной категории, что на треть больше, чем в прошлом году.В текущем году профильные смены были организованы в 32 оздоровительных учреждениях области с общим охватом 9365 детей для юных лингвистов, юнармейцев, одаренных детей, юных друзей полиции, спортсменов, актеров и других.Положительно зарекомендовал себя отдых детей в палаточных лагерях, традиционно работал палаточный лагерь «Оплот» общества трезвости. В летнем сезоне 2024 года планируется открытие нового палаточного лагеря в Питерском районе в живописном месте вблизи реки Малый Узень на территории села Моршанка.Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с молодежными движениями и организациями в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. В текущем году проведено уже свыше 200 мероприятий с общим охватом более 10 тыс. человек, среди которых более 560 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетах, а также из семей, находящихся в социально опасном положении.Также члены межведомственной комиссии обсудили вопрос профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних за 8 месяцев текущего года учтено 54 факта аутодеструктивного поведения несовершеннолетних, что почти на 20% ниже уровня прошлого года. На 20 % снизилось количество телефонных обращений по проблемам суицида на «Телефон Доверия» (8-800-2000-122).«Комплекс проводимых мер на территории Саратовской области позволяет сдерживать рост фактов суицидального поведения несовершеннолетних. Задачи, над которыми необходимо продолжать работать, - это повышение квалификации специалистов в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, а также укомплектованности медицинских организаций подростковыми врачами-психиатрами, врачами-психотерапевтами, медицинскими психологами», - резюмировала председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлия Васильева.