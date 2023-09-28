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Победительница программы «Мама-предприниматель» получила 100 тысяч рублей на открытие дела

Новости
В Саратовской области определили победительницу федеральной программы «Мама-предприниматель».
Победительница программы «Мама-предприниматель» получила 100 тысяч рублей на открытие дела

Программа реализуется в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Минэкономразвития России.

19 женщин прошли бесплатное обучение на базе Центра «Мой бизнес» региона. За пять дней программы участницы совместно с бизнес-экспертами прорабатывали свои проекты, в их числе изготовление кондитерских изделий, открытие танцевальной школы, бюро стиля, производство косметики, обучение бухгалтерским услугам, создание праздничных нарядов для детей, открытие клуба женского дзюдо. В рамках заключительного этапа состоялся конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценивало их экономическую обоснованность, оригинальность.

100 тысяч рублей на реализацию бизнес-проекта по производству аромасвечей и косметики из лаванды получила Евгения Шеенсон.

«Идея пришла из семьи. У бабушки на участке росла лаванда, и мы делали из нее изделия для себя и друзей. Всем так понравились саше из лаванды, что я решила начать развивать свое дело. Рада, что мой проект выиграл. Мамам в декрете очень необходима поддержка в ведении бизнеса», - рассказала Евгения Шеенсон.

В торжественном награждении участниц приняла участие заместитель министра экономического развития области Ольга Королева.

«У нас в регионе очень много успешных бизнес-идей реализовано женщинами-предпринимателями. Они активно выходят на экспорт, представляют локальные бренды одежды, бьюти-индустрию и многое другое. Все эти проекты, в том числе общероссийского уровня, когда-то начинались с малого, с первого шага. Программа «Мама-предприниматель» дает возможность получить не только грантовую поддержку на открытие дела, но и очень необходимый для старта набор предпринимательских компетенций», - отметила Ольга Королева.

Также подарки от федеральных и региональных партнеров проекта получили участницы Яна Карсакова с проектом создания конструируемых нарядов для детей, и Мария Никитина - автор проекта школы танцев.

«Для каждой из нас участие в программе стало возможностью побороться со своими страхами и предубеждениями. Хочу, чтобы каждая добилась своей цели – стала мамой-предпринимателем!», - поделилась участница проекта Кристина Бузовчук.