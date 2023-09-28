Саратовские «менделеевцы» увидели музейный метеорит и побывали на рекультивированной свалке в Челябинске

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В экспедиции приняли участие школьники, студенты и педагоги из Удмуртии, Нижегородской, Саратовской, Иркутской, Кировской и Курганской областей.Экспедиция началась со знакомства с достопримечательностями Челябинска. Будущие экологи посетили Государственный исторический музей Южного Урала, где узнали о природе региона и увидели знаменитый челябинский метеорит.В Центре экологического мониторинга школьникам и их наставникам рассказали, как проводится мониторинг качества атмосферного воздуха в Челябинской области.Интересная программа ждала участников экспедиции в Озерске. Ребята посетили завод химического производства ПО «Маяк», увидели музейную экспозицию предприятия, а также Региональный центр облучательных технологий, центральную заводскую лабораторию и территорию Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС).Юные ученые сделали отбор проб почвы вблизи озера Бердениш, входящего в заповедную территорию ВУРС. Пробы передали в центральную заводскую лабораторию, где «менделеевцам» продемонстрировали, как проходит исследование.Ребята также исследовали национальный парк «Таганай», изучили территорию рекультивированной Федеральным экологическим оператором свалки в Челябинске. Комплекс работ включал переформирование свалочного тела, создание системы сбора и очистки фильтрата и поверхностного стока, а также системы сбора и утилизации биогаза и ряд других работ.«В Саратовской области также проводится рекультивация двух свалок в Энгельсе и в Аткарске. Обе свалки многолетние, находятся в городской черте, и ликвидация их в рамках регионального проекта «Чистая страна» федерального проекта «Экология» благоприятно скажется на качестве жизни тысячи местных жителей», - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.В программу экспедиции также вошли проектная работа, экскурсии, познавательные мероприятия. Юные «менделеевцы» продолжат свою образовательную деятельность и с удовольствием примут участие в последующих экспедициях.