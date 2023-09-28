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Саратовские «менделеевцы» увидели музейный метеорит и побывали на рекультивированной свалке в Челябинске
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Саратовские «менделеевцы» увидели музейный метеорит и побывали на рекультивированной свалке в Челябинске

Новости
На Урале завершилась «Менделеевская экологическая экспедиция-2023», организованная сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом». Она проходила на Южном Урале с 17 по 22 сентября. Около 100 участников экспедиции познакомились с природными красотами и развитой промышленностью Челябинской области.
Саратовские «менделеевцы» увидели музейный метеорит и побывали на рекультивированной свалке в Челябинске


В экспедиции приняли участие школьники, студенты и педагоги из Удмуртии, Нижегородской, Саратовской, Иркутской, Кировской и Курганской областей.

Экспедиция началась со знакомства с достопримечательностями Челябинска. Будущие экологи посетили Государственный исторический музей Южного Урала, где узнали о природе региона и увидели знаменитый челябинский метеорит.

В Центре экологического мониторинга школьникам и их наставникам рассказали, как проводится мониторинг качества атмосферного воздуха в Челябинской области.

Интересная программа ждала участников экспедиции в Озерске. Ребята посетили завод химического производства ПО «Маяк», увидели музейную экспозицию предприятия, а также Региональный центр облучательных технологий, центральную заводскую лабораторию и территорию Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС).

Юные ученые сделали отбор проб почвы вблизи озера Бердениш, входящего в заповедную территорию ВУРС. Пробы передали в центральную заводскую лабораторию, где «менделеевцам» продемонстрировали, как проходит исследование.

Ребята также исследовали национальный парк «Таганай», изучили территорию рекультивированной Федеральным экологическим оператором свалки в Челябинске. Комплекс работ включал переформирование свалочного тела, создание системы сбора и очистки фильтрата и поверхностного стока, а также системы сбора и утилизации биогаза и ряд других работ.

«В Саратовской области также проводится рекультивация двух свалок в Энгельсе и в Аткарске. Обе свалки многолетние, находятся в городской черте, и ликвидация их в рамках регионального проекта «Чистая страна» федерального проекта «Экология» благоприятно скажется на качестве жизни тысячи местных жителей», - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

В программу экспедиции также вошли проектная работа, экскурсии, познавательные мероприятия. Юные «менделеевцы» продолжат свою образовательную деятельность и с удовольствием примут участие в последующих экспедициях.