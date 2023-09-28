Одобрено выделение региону из федерального бюджета 700 млн рублей

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«Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение региону из федерального бюджета 700 млн рублей. Средства пойдут на обновление трамвайного парка в Саратове и поступят уже в этом году.Это важнейшее для региона решение, которое позволит полноценно обновить систему электротранспорта в городе, сделать ее комфортной и современной.Проект скоростного трамвая в Саратове, который соединит несколько районов, уже на стадии реализации. Огромную поддержку в этом оказывает Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Работы уже ведутся на нескольких маршрутах. Перед регионом стоят четкие задачи - реализовать этот долгожданный проект в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Ответственность за это несут все уровни власти в регионе»,–подчеркнул глава региона.