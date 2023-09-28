В Базарно-Карабулакском районе близится к завершению строительство новой поликлиники

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Комфортное медицинское учреждение, отвечающее всем современным требованиям, на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), возводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированной во всех субъектах РФ Президентом России Владимиром Путиным.В данный момент проводятся внутренние отделочные работы: окраска стен, укладка плитки, монтаж дверей. Заканчиваются работы по электро, водо, теплоснабжению. Начаты работы по благоустройству дворовой территории.Закуплено необходимое медицинское оборудование. В скором времени будут установлены аппарат КТ, маммограф, флюорограф, рентгенаппарат на четыре рабочих места, три УЗИ-аппарата, две видеоэндоскопические системы для проведения гастро и колоноскопии, а также другое необходимое оборудование для проведения лабороторно-диагностичеких исследований.«Современный объект, который станет межрайонным медицинским центром, позволит жителям нескольких близлежаших районов получать современную медицинскую помощь в комфортных условиях. Поликлиника строится при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и находится под личным контролем Губернатора области Романа Бусаргина.Строительство поликлиники идет ускоренными темпами. Уже в конце этого года она будет введена в эксплуатацию. Надо отметить, что в поликлинике будет установлено оборудование преимущественно отечественного производства. Открытие поликлиники позволит вывести медицинскую помощь для жителей нескольких районов на качественно новый уровень», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.