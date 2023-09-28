В Саратовской области определили топ-5 отраслей по динамике промпроизводства в августе

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Наибольшее ускорение показали производители в группе автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в сравнении с августом 2022 года объемы выросли более чем в 2 раза.На втором месте - производство прочих транспортных средств и оборудования, рост в 1,5 раза.Высокий спрос на выпускаемые в регионе стройматериалы держится с начала года, тренд сохранился и в августе. В итоге третье место – за производителями неметаллической минеральной продукции (+37%).На импортозамещении и выпуске новых препаратов вырос индекс по лекарственным средствам и материалам, группа на четвертом месте с динамикой +33,5%.Замыкает топ-5 производство электроники и оптики, где прирост составил 32,3%.В целом индекс промышленного производства по итогам августа составил 99,2%, в обрабатывающих производствах 99,9%. Приостановка объемообразующего нефтеперерабатывающего предприятия на плановый ремонт существенно снизила августовский показатель в производстве кокса и нефтепродуктов, а вместе с ним и индекс по обрабатывающим отраслям. Однако с учетом ранее набранных темпов по итогам 8 месяцев 2023 года ИПП составил 104,9%, в обрабатывающих производствах – 109,6% год к году.«Позитивную динамику обеспечили успешно работающие предприятия, обеспеченные заказами и укрепляющими позиции на внутреннем рынке. В первую очередь, это касается обрабатывающих производств, которые обеспечивают стабильной работой почти 82 тысячи жителей области», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.