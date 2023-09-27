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Участники боевых действий провели урок мужества в Саратовской консерватории

Новости
В Саратовской государственной консерватории состоялся урок мужества, посвященный специальной военной операции.
Участники боевых действий провели урок мужества в Саратовской консерватории




В качестве спикеров в мероприятии приняли участие зампред комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин; руководитель исполкома реготделения движения «Бессмертный полк России», участник спецоперации Андрей Бердников.

Участники боевых действий провели урок мужества в Саратовской консерватории

С приветственным словом выступили ректор Саратовской консерватории Александр Занорин; начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и НКО министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев.

В своем выступлении Вячеслав Калинин отметил мужество и героизм российских военнослужащих – участников специальной военной операции, поблагодарил артистов и преподавателей Саратовской консерватории за организацию концертов в зоне СВО в поддержку российских воинов.

Участники боевых действий провели урок мужества в Саратовской консерватории

«С большой радостью вручил благодарственные письма за участие в благотворительной акции и организации концертов для воинов-саратовцев на передовой ректору Александру Занорину и команде педагогов Консерватории. Достойно! Низкий поклон за важную поддержку наших ребят!», - отметил Вячеслав Калинин.

Олег Ткачев поблагодарил саратовских общественников и ветеранов за организацию гуманитарных миссий в зону спецоперации, вручил благодарственные письма министерства внутренней политики и общественных отношений области сотрудникам Саратовской консерватории – участникам гуманитарных миссий.

Андрей Бердников рассказал о своем опыте участия в специальной военной операции, организации быта российских военнослужащих, об успешном участии саратовских казаков в боевых действиях.

Участники боевых действий провели урок мужества в Саратовской консерватории

«Сегодня для нашей общей победы очень важно объединить усилия фронта и тыла», - отметил Андрей Бердников.

Выступления спикеров вызвали огромный интерес у студентов, которые задали спикерам множество вопросов о специальной военной операции. Также студенты с удовольствием осмотрели выставку трофейного оружия из зоны спецоперации.

В завершение мероприятия ректор Саратовской консерватории Александр Занорин отметил необходимость моральной поддержки участников СВО, а также о большом потенциале российского искусства в этом вопросе.