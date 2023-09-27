В Саратов прибывает ковчег с мощами Георгия Победоносца

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«Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и её воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твёрдо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности», - сказал в своём обращении к участникам принесения святых мощей великомученика Георгия в епархии Русской Православной Церкви Предстоятель Русской Православной Церкви.Встреча святыни состоится в Покровском соборе Саратова 28 сентября в 23.00. После этого митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершит в соборе ночную Божественную литургию.Утром 29 сентября Божественную литургию перед ковчегом со святыми мощами великомученика Георгия совершит епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Начало в 9.00.29 сентября в 23.30 – начало Божественной литургии, которую совершит в Покровском соборе епископ Покровский и Новоузенский Фома.Утром 30 сентября Божественную Литургию перед ковчегом со святыми мощами великомученика Георгия совершит епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Начало в 9.00.