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Представителям агропрома Саратовской области вручили ключи от 10-ти новых автомобилей МАЗ

Новости
Представителям агропрома Саратовской области вручили ключи от 10-ти новых автомобилей МАЗ

В рамках визита в Саратовскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой посетил производственную базу ООО «Моторком» - компании, которая является официальным дилером Минского автомобильного завода с 2005 года.

Во встрече с представителями сервисного центра приняли участие зампред Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин, заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села Игорь Гриднев.

На площадке ООО «Моторком» Дмитрий Крутой осмотрел выставку новых автомобилей производства МАЗ, ознакомился с работой сервисного центра грузовых автомобилей Минского автомобильного завода. В торжественной обстановке представители «Русагро-Саратов» получили из рук Посла ключи от новых белорусских автомобилей.

Отметим, что саратовские сельхозтоваропроизводители давно и успешно сотрудничают с производителями Республики Беларусь. Только официальным дилером МАЗ с 2005 года в Саратовской области было реализовано более 2,5 тысяч единиц техники производства Минского автомобильного завода, в том числе в отрасль сельского хозяйства.