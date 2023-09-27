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Учреждения культуры Саратова и Энгельса приняли участие в IX Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская Волна – 2023»

Новости
Учреждения культуры Саратова и Энгельса приняли участие в IX Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская Волна – 2023»

С 21 по 24 сентября на Театральной площади Саратова прошел книжный фестиваль «Волжская волна». Саратовцев и гостей города ждало более 80 различных мероприятий, среди которых были творческие встречи, мастер-классы и даже кинолаборатория. Свои книги представили более 150 издателей со всех России.

Активными участниками ярмарки-фестиваля стали и учреждения культуры – на стендах библиотек были представлены различные выставки и литературные экспозиции, а в павильоне художественного училища имени А.П.Боголюбова можно было приобрести студенческие этюды, позировать для быстрого портрета в исполнении молодых художников или украсить руку временной тату хной в технике мехенди.

Областная универсальная научная библиотека в девятый раз приняла участие в «Волжской волне». В стенах библиотеки прошли творческие встречи с писателем, литературным критиком, публицистом Платоном Бесединым, писателем-прозаиком, публицистом и исследователем русской литературы ХХ века Алексеем Варламовым, с писателем, публицистом, радиоведущим и популяризатором космонавтики Дмитрием Конаныхиным и программным директором фестиваля, организатором чемпионатов по чтению вслух Михаилом Фаустовым.

В дни фестиваля библиотека стала площадкой для проведения занятий образовательного интенсива «Интерактивное кино своими руками». Руководил лабораторией медиахудожник, дизайнер, старший преподаватель кафедры ХТОПП Московского политехнического университета Егор Тулин.

Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина подготовила выставку, посвященную 110-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова «Все начинается с детства». На стенде было представлено около 100 книг автора из фондов ОБДЮ им. А.С.Пушкина, в том числе редкие издания довоенного и военного времен, а также книги Сергея Михалкова с его автографом — «Мы с приятелем» и «Праздник непослушания».

Областная специальная библиотека для слепых презентовала проекты к Году педагога и наставника.

Посетители смогли ознакомиться с книжными изданиями и из фондов городских библиотек. Особое внимание в этом году уделилось изданиям, размещенным на «Электронной книжной полке — это около 300 уникальных оцифрованных книг и публикаций саратовских авторов.

Библиотекари Энгельса представили интерактивную площадку «PROПисатель. РROНаставник. PROПедагог», посвященную Году педагога и наставника. Она состоит из фотовыставок «Писатель доброй мечты» и «Великие люди и их наставники» с QR-кодами. А интерактивная фотовыставка «Писатель доброй мечты» приглашала совершить экскурсию по Покровской слободе – малой родине Льва Абрамовича Кассиля, описанной им в автобиографической повести «Кондуит и Швамбрания», посредством QR-кодов.