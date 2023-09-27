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Ремонт фасадов в областном центре продолжится

Новости
Ремонт фасадов в областном центре продолжится

Управляющими организациями Саратова продолжается ремонт фасадов на участке центральных улиц. В течение лета текущий ремонт фасадов проводился на проспекте Столыпина и ул. Волжская.

По поручению главы региона Романа Бусаргина приведение фасадов в нормативное состояние продолжится и на других улицах областного центра - Радищева, Вольская, Горького и Чапаева.

Сотрудниками Государственной жилищной инспекции области был проведен осмотр 80 многоквартирных домов, расположенных в границах центральных улиц. «Данные здания находятся в управлении 34 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Большей частью домов управляют ООО «УК «Хапилин», ООО «Ремком», ООО «УК «Приоритет», ООО «УК «Феникс Плюс». По результатам проведенного осмотра многоквартирных домов инспекторами выявлены многочисленные повреждения штукатурного и окрасочного слоя наружных стен, граффити. Всем управляющим организациям объявлены предостережения с требованием провести мероприятия по устранению нарушений», - сообщил начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Томашенцев.

Ранее по вопросу организации и проведения ремонтных работ сотрудниками инспекции была организована встреча с представителями районных администраций и руководителями управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами по ул. Радищева, Вольская, Горького и Чапаева. На сегодняшний день ряд управляющих компаний уже приступили к работам.