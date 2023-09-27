В Саратовском университете состоится международный симпозиум по оптике и биофотонике

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В форуме примут участие специалисты из России, Китая, Бразилии, Израиля, Индии, Ирана, Ирака, Нигерии, Южной Африки и других стран.Цель мероприятий — представить последние разработки в области оптических и лазерных технологий и рассказать об их применении в биологии и медицине. Учёные со всего мира обсудят проблемы механики и управления свойствами тканей и клеток, когерентной оптики, материаловедения, лазерной физики, спектроскопии, молекулярного моделирования, нанофотоники и нанобиофотоники. Исследования в этих направлениях помогут найти новые способы диагностики и лечения рака, вирусных и бактериальных респираторных инфекций, осложнений при сахарном диабете, когнитивных заболеваний.Основное внимание уделят фундаментальным исследованиям взаимодействия электромагнитного излучения с биологическими тканями и клетками. Эксперты покажут разнообразие лазерных и оптических технологий для медицинской диагностики, терапии, хирургии и световой дозиметрии. Оптогенетика, плазмоника и биосенсорика станут опорными точками конференции.Участниками XXVII Международной междисциплинарной школы могут стать старшеклассники, студенты и аспиранты. Для них учёные проведут семинары и круглые столы по коммерциализации технологий, английскому языку как инструменту в научном сообществе, а также истории, методологии и философии оптического образования.Значительную часть SFM традиционно составят китайско-российский семинар по биофотонике и биомедицинской оптике и продолжение II научного семинара стран БРИКС по биофотонике, который стартовал 16 мая 2023 года — в Международный день света.Saratov Fall Meeting — главная конференция по биофотонике в России, которая ежегодно объединяет учёных с мировым именем. Мероприятие входит в стратегический проект Саратовского университета «Технологии персонализированной медицины» программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».В этом году конференция посвящена 300-летию Российской академии наук и 95-летию VI съезда Российской ассоциации физиков.