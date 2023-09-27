Во всех образовательных учреждениях региона прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном»

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Традиционно, во всех школах и колледжах страны каждая учебная неделя начинается с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также с занятия «Разговоры о важном», посвящённого самым различным темам, которые волнуют современных ребят.Тема сегодняшнего урока была посвящена 30-летию Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной системе России.Целью занятия стало изучение специфики избирательной системы, формирование уважения к конституционным правам граждан, а также формирование ответственного отношения к избирательному праву.В конце занятия ребята подвели итоги разговора о значении выборов в реализации активного и пассивного избирательного права граждан Российской Федерации и обсудили, почему важно участвовать в выборах.