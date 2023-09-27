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Ученые СГТУ разработали энергокомплекс, производящий тепло, электроэнергию и водород

Новости
Ученые Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина разработали уникальную концепцию энергокомплекса для производства тепла, электричества и водорода. Ее применение позволит, в частности, сэкономить до 15% при расходах топлива.
Ученые СГТУ разработали энергокомплекс, производящий тепло, электроэнергию и водород



«Ученые СГТУ разработали новую концепцию энергокомплекса для энергоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей теплом и электричеством, а также водородных заправочных станций (ВЗС) водородом. Аналогов подобной концепции в России нет. Ее применение позволит снизить стоимость отпускаемого водорода при незначительном увеличении стоимости производимого тепла и электричества. Также внедрение энергоустановки положительно сказывается на работе энергоисточника на ископаемом топливе, а именно, наблюдается снижение расхода топлива на 10-15% и увеличение КПД по отпуску электроэнергии на 5-7%», - сообщили в вузе.

Разработанная энергоустановка может применяться для снабжения теплом жилых, общественных и промышленных зданий, для обеспечения технологических и коммунально-бытовых нужд потребителей: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Как подчеркнули в СГТУ, главная особенность – энергоустановка многоцелевая, она производит не только энергию, но и топливо, что способствует реализации водородной инфраструктуры.

Водород считается экологически чистым топливом, поскольку не дает выбросов углекислого газа в атмосферу, продуктом его сгорания является вода.

Задачи по развитию водородного направления определены в «Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года». Энергетическая установка включает в себя источник выработки электрической энергии, использующий возобновляемые энергоресурсы. Эта энергия подается на электролизер, который вырабатывает водород и кислород, запасаемые в емкостях хранения. Для выработки электрической и тепловой энергии в схему включены тепловой двигатель и пиковый котел, сжигающих природный газ. При избытках кислорода в системе хранения его подают в двигатель и пиковый котел, обеспечивая сокращение образования оксидов азота. Полученная при этом теплота, как пояснили в вузе, утилизируется или используется для полезного отпуска теплоты потребителям.

Авторами проекта являются профессор кафедры «Тепловая и атомная энергетика» имени А.И. Андрющенко Института энергетики Юрий Николаев, аспирант кафедры Максим Айдаров.