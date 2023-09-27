В СГУ имени Н.Г. Чернышевского стартуют «Университетские смены»

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В рамках пилотного проекта Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России «Университетские смены» на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского с 26 сентября по 5 октября 2023 года будет организована образовательная смена для 48 школьников из ДНР.Для участников проекта СГУ подготовил множество образовательных и досуговых мероприятий: посещение музеев, театров, исторических памятников.Ребята из ДНР познакомятся с Саратовом и особенностями нашего региона. Смогут своими глазами увидеть лаборатории, центры и ученые кабинеты СГУ, что является частью ранней профориентации школьников. В этом возрасте будущие выпускники начинают формировать свои интересы, таланты и предпочтения.