В СГУ имени Н.Г. Чернышевского стартуют «Университетские смены»
Саратовский государственный университет встретит первую смену школьников из новых регионов Российской Федерации. В течение 10 дней ребят ждет активный отдых и насыщенная образовательная программа.
В рамках пилотного проекта Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России «Университетские смены» на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского с 26 сентября по 5 октября 2023 года будет организована образовательная смена для 48 школьников из ДНР.
Для участников проекта СГУ подготовил множество образовательных и досуговых мероприятий: посещение музеев, театров, исторических памятников.
Ребята из ДНР познакомятся с Саратовом и особенностями нашего региона. Смогут своими глазами увидеть лаборатории, центры и ученые кабинеты СГУ, что является частью ранней профориентации школьников. В этом возрасте будущие выпускники начинают формировать свои интересы, таланты и предпочтения.
В рамках пилотного проекта Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России «Университетские смены» на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского с 26 сентября по 5 октября 2023 года будет организована образовательная смена для 48 школьников из ДНР.
Для участников проекта СГУ подготовил множество образовательных и досуговых мероприятий: посещение музеев, театров, исторических памятников.
Ребята из ДНР познакомятся с Саратовом и особенностями нашего региона. Смогут своими глазами увидеть лаборатории, центры и ученые кабинеты СГУ, что является частью ранней профориентации школьников. В этом возрасте будущие выпускники начинают формировать свои интересы, таланты и предпочтения.