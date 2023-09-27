В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

27 сентября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 сентября
В Саратов прибывает ковчег с мощами Георгия Победоносца
17:30 | 26 сентября
Участники боевых действий провели урок мужества в Саратовской консерватории
17:02 | 26 сентября
Представителям агропрома Саратовской области вручили ключи от 10-ти новых автомобилей МАЗ
16:00 | 26 сентября
Учреждения культуры Саратова и Энгельса приняли участие в IX Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская Волна – 2023»
15:03 | 26 сентября
206 новорожденных получили на прошлой неделе свидетельства о рождении
14:07 | 26 сентября
Наталья Трошина: «Государственная политика направлена на сохранение межнационального мира и взаимоуважения»
14:00 | 26 сентября
Ремонт фасадов в областном центре продолжится
13:02 | 26 сентября
В Саратовском университете состоится международный симпозиум по оптике и биофотонике
12:00 | 26 сентября
Во всех образовательных учреждениях региона прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном»
11:00 | 26 сентября
Ученые СГТУ разработали энергокомплекс, производящий тепло, электроэнергию и водород
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

Новости
В школе № 9 имени П.А.Столыпина город Балашов состоялась церемония посвящения в кадеты. Этой традиции более 12 лет. Учащиеся, перешедшие в 5 класс, принимают присягу и получают погоны, а вместе с ними – гордое звание кадет.
В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

В этом году ряды кадет пополнились 31 новобранцами.

В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

В сопровождении старших ребят они вышли на торжественную церемонию.

В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

В празднике приняли участие руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и казачеством Балашовской епархии протоиерей Владимир Баев, директор школы А.Г. Рыжков, атаман Балашовского станичного казачьего общества, войсковой старшина Н.М.Подкорытов, старейшина Балашовского станичного казачьего общества ,майор запаса В.А.Зайцев, заместитель командира полка по военно-политической работе майор Моргун Владимир Юрьевич, член организации «Боевое братство»,ветеран боевых действий в Афганистане,заслуженный военный летчик,полковник запаса Владимир Иванович Неизвестный, заведующий сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию Татьяна Анатольевна Солдатова, заведующий «Детским садом комбинированного вида «Золотой ключик» Елена Тадиевна Андрианова.

В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

Почетным гостем был заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов, ветеран боевых действий, подполковник запаса Вячеслав Вячеславович Калинин . Который обратился к юным кадетам с напутственным словом и вручил им подарок.
После молебна ребята произнесли клятву под руководством старшего кадета Швецова А. Кульминацией мероприятия стало торжественное вручение кадетских погон. Эта почетная миссия была возложена на Моргуна В.Ю, В.В.Калинина, В.А. Зайцева, В.И.Неизвестного.
Нашим кадетам, добившимся особых успехов в состязаниях и мероприятиях патриотической направленности, Н.М.Подкорытовым были вручены знаки «Кадет России».

В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

Подарком для всех гостей праздника стали яркие и проникновенные музыкальные номера в исполнении вокально-хореографического ансамбля школы «Станичники», воспитанников Детский сад "Золотой ключик" города Балашова и учащихся школы.

В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца