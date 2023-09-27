В Балашове приняли в кадеты 31 новобранца

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В этом году ряды кадет пополнились 31 новобранцами.В сопровождении старших ребят они вышли на торжественную церемонию.В празднике приняли участие руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и казачеством Балашовской епархии протоиерей Владимир Баев, директор школы А.Г. Рыжков, атаман Балашовского станичного казачьего общества, войсковой старшина Н.М.Подкорытов, старейшина Балашовского станичного казачьего общества ,майор запаса В.А.Зайцев, заместитель командира полка по военно-политической работе майор Моргун Владимир Юрьевич, член организации «Боевое братство»,ветеран боевых действий в Афганистане,заслуженный военный летчик,полковник запаса Владимир Иванович Неизвестный, заведующий сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию Татьяна Анатольевна Солдатова, заведующий «Детским садом комбинированного вида «Золотой ключик» Елена Тадиевна Андрианова.Почетным гостем был заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов, ветеран боевых действий, подполковник запаса Вячеслав Вячеславович Калинин . Который обратился к юным кадетам с напутственным словом и вручил им подарок.После молебна ребята произнесли клятву под руководством старшего кадета Швецова А. Кульминацией мероприятия стало торжественное вручение кадетских погон. Эта почетная миссия была возложена на Моргуна В.Ю, В.В.Калинина, В.А. Зайцева, В.И.Неизвестного.Нашим кадетам, добившимся особых успехов в состязаниях и мероприятиях патриотической направленности, Н.М.Подкорытовым были вручены знаки «Кадет России».Подарком для всех гостей праздника стали яркие и проникновенные музыкальные номера в исполнении вокально-хореографического ансамбля школы «Станичники», воспитанников Детский сад "Золотой ключик" города Балашова и учащихся школы.