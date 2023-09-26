В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью

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Со словами приветствия к участникам обратился заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования региона Михаил Орлов, который поздравил команды-участницы с ярким масштабным событием и отметил, что для региона большая честь впервые принимать первенство по автомногоборью.Консультант Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Светлана Кропачева подчеркнула важность изучения детьми основ ПДД для воспитания грамотных участников дорожного движения. Светлана Анатольевна выразила признательность педагогам за передачу опыта, терпение и вклад в обучение профессиональных водителей, поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за развитие юношеских автошкол и многолетнее партнерство в организации и проведении первенства.Сергей Хранцкевич, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, отметил, что первенство – это отличная возможность для ребят получить новые знания и умения в сфере безопасности дорожного движения, познакомиться друг с другом и обменяться мнением, как дальше продвигать вопросы пропаганды безопасности дорожного движения в России.Завершилась церемония открытия ярким выступлением оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке и лауреата международных конкурсов Ирины Левиной.Затем участники практически сразу же приступили к соревновательным этапам. На Театральной площади Саратова были выставлены специальные стойки для прохождения командами испытаний и полосы препятствий в этапе «Фигурное вождение автомобиля». Также проведен конкурс по замене колеса.Всего ребятам в течение трех дней предстоит показать свое мастерство по пяти направлениям, в числе которых знания правил дорожного движения и основ оказания первой помощи. Они выступят в творческом конкурсе, во время которого представят свой регион и деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения, которая там ведется.Завтра в рамках Всероссийского первенства по автомногоборью в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова пройдет круглый стол на тему «Лучшие практики по развитию юношеских автомобильных школ в субъектах Российской Федерации» с участием представителей Минпросвещения России, Госавтоинспекции России, Российской Автомобильной Федерации, органов образования субъектов Российского Федерации и экспертного сообщества.Организаторами мероприятия выступили Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России. Организационно-методическое сопровождение осуществляет ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий». Партнером мероприятия выступила Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения».