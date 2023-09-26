26 сентября 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 сентября
Продолжается приём заявок на конкурс Фонда президентских грантов
17:00 | 25 сентября
Общественники передадут УАЗ «Патриот» и гуманитарный груз участникам СВО
16:37 | 25 сентября
В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью
16:01 | 25 сентября
В Ртищевском районе благоустроена территория родника
15:02 | 25 сентября
На «Волжской волне» названы лучшие саратовские книги 2022 года
14:00 | 25 сентября
Летняя оздоровительная кампания-2023: более 53,6 тысячи детей и подростков провели лето с пользой
13:05 | 25 сентября
Сергей Степашин встретился с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием
12:01 | 25 сентября
Поступившие на военную службу медики получат единовременную выплату
11:02 | 25 сентября
Градостроительная политика в Саратовской области. «Перестройка: от человейников к комфорту»
10:00 | 25 сентября
Стартовал областной проект по укреплению семьи и помощи детям-сиротам «Россия – это мы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью

Новости
Церемония торжественного открытия прошла 25 сентября в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, которая объединила 144 юношей и девушек от 14 до 17 лет, их наставников и педагогов из 36 регионов России.
В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью


Со словами приветствия к участникам обратился заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования региона Михаил Орлов, который поздравил команды-участницы с ярким масштабным событием и отметил, что для региона большая честь впервые принимать первенство по автомногоборью.

Консультант Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Светлана Кропачева подчеркнула важность изучения детьми основ ПДД для воспитания грамотных участников дорожного движения. Светлана Анатольевна выразила признательность педагогам за передачу опыта, терпение и вклад в обучение профессиональных водителей, поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за развитие юношеских автошкол и многолетнее партнерство в организации и проведении первенства.

Сергей Хранцкевич, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, отметил, что первенство – это отличная возможность для ребят получить новые знания и умения в сфере безопасности дорожного движения, познакомиться друг с другом и обменяться мнением, как дальше продвигать вопросы пропаганды безопасности дорожного движения в России.

Завершилась церемония открытия ярким выступлением оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке и лауреата международных конкурсов Ирины Левиной.

Затем участники практически сразу же приступили к соревновательным этапам. На Театральной площади Саратова были выставлены специальные стойки для прохождения командами испытаний и полосы препятствий в этапе «Фигурное вождение автомобиля». Также проведен конкурс по замене колеса.

Всего ребятам в течение трех дней предстоит показать свое мастерство по пяти направлениям, в числе которых знания правил дорожного движения и основ оказания первой помощи. Они выступят в творческом конкурсе, во время которого представят свой регион и деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения, которая там ведется.

Завтра в рамках Всероссийского первенства по автомногоборью в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова пройдет круглый стол на тему «Лучшие практики по развитию юношеских автомобильных школ в субъектах Российской Федерации» с участием представителей Минпросвещения России, Госавтоинспекции России, Российской Автомобильной Федерации, органов образования субъектов Российского Федерации и экспертного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России. Организационно-методическое сопровождение осуществляет ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий». Партнером мероприятия выступила Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения».