Продолжается приём заявок на конкурс Фонда президентских грантов

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Состоялся третий, завершающий обучающий семинар для некоммерческих организаций, в рамках которого председатель Фонда «Общество и право» Елена Царенкова рассказала о бюджете и оценке ресурсов социальных проектов некоммерческих организаций, а также поделилась своим опытом подготовки заявок на конкурс Фонда президентских грантов.Обучающие семинары проходили 18, 20, 22 сентября в онлайн-формате. Выступления спикеров вызывали большой интерес у слушателей семинаров, среди которых были активисты некоммерческих организаций области, члены общественных советов районов области, а также представители районных администраций.В качестве спикеров обучающих мероприятий выступили:журналист и радиоведущая Мария Карманова,директор АНО «Прогрессор» Александр Селиванов,профессор Саратовского государственного технического университета Ольга Лысикова,директор АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов,председатель Фонда «Общество и право» Елена Царенкова.Прием заявок на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов продолжается до 16 октября.Зарегистрироваться и подать заявку можно здесь: https://поддержка.президентскиегранты.рф/ArticleContent/?id=78