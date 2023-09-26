Продолжается приём заявок на конкурс Фонда президентских грантов
В министерстве внутренней политики прошел цикл обучающих семинаров для некоммерческих организаций
Состоялся третий, завершающий обучающий семинар для некоммерческих организаций, в рамках которого председатель Фонда «Общество и право» Елена Царенкова рассказала о бюджете и оценке ресурсов социальных проектов некоммерческих организаций, а также поделилась своим опытом подготовки заявок на конкурс Фонда президентских грантов.
Обучающие семинары проходили 18, 20, 22 сентября в онлайн-формате. Выступления спикеров вызывали большой интерес у слушателей семинаров, среди которых были активисты некоммерческих организаций области, члены общественных советов районов области, а также представители районных администраций.
В качестве спикеров обучающих мероприятий выступили:
журналист и радиоведущая Мария Карманова,
директор АНО «Прогрессор» Александр Селиванов,
профессор Саратовского государственного технического университета Ольга Лысикова,
директор АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов,
председатель Фонда «Общество и право» Елена Царенкова.
Прием заявок на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов продолжается до 16 октября.
Зарегистрироваться и подать заявку можно здесь: https://поддержка.президентскиегранты.рф/ArticleContent/?id=78
Состоялся третий, завершающий обучающий семинар для некоммерческих организаций, в рамках которого председатель Фонда «Общество и право» Елена Царенкова рассказала о бюджете и оценке ресурсов социальных проектов некоммерческих организаций, а также поделилась своим опытом подготовки заявок на конкурс Фонда президентских грантов.
Обучающие семинары проходили 18, 20, 22 сентября в онлайн-формате. Выступления спикеров вызывали большой интерес у слушателей семинаров, среди которых были активисты некоммерческих организаций области, члены общественных советов районов области, а также представители районных администраций.
В качестве спикеров обучающих мероприятий выступили:
журналист и радиоведущая Мария Карманова,
директор АНО «Прогрессор» Александр Селиванов,
профессор Саратовского государственного технического университета Ольга Лысикова,
директор АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов,
председатель Фонда «Общество и право» Елена Царенкова.
Прием заявок на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов продолжается до 16 октября.
Зарегистрироваться и подать заявку можно здесь: https://поддержка.президентскиегранты.рф/ArticleContent/?id=78