Общественники передадут УАЗ «Патриот» и гуманитарный груз участникам СВО

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Активисты Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун», при поддержке Правительства Саратовской области, предприятий и жителей области, собрали очередную партию гуманитарной помощи для морских пехотинцев подшефной 810-й Гвардейской бригады морской пехоты.Под руководством руководителя организации Михаила Панкратова в составе гуманитарной колонны, члены организации отправились по месту назначения груза.«Морским пехотинцам – участникам специальной военной операции передадут УАЗ Патриот, а также гуманитарный груз на общую сумму 17 млн рублей. Мы благодарим всех, кто принял участие в сборе груза, это поможет нашим бойцам на передовой», - сообщил руководитель Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов.