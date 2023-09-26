В Ртищевском районе благоустроена территория родника

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Прилегающая к роднику территория благоустроена по просьбе жителей, обратившихся в местную администрацию с предложением принять участие в конкурсном отборе инициативных проектов.Специалисты подрядной организации выполнили работы по обустройству деревянного настила, соединившего два берега родника, установили опоры уличного освещения. На подготовительном этапе были спилены старые деревья, проведено выравнивание рельефа.Оборудовано два подхода к роднику, один – со стороны села, второй - со стороны автоподъезда к селу Макарово. За счет спонсорских средств выполнены работы по установке перил и скамеек.