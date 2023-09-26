На «Волжской волне» названы лучшие саратовские книги 2022 года

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Министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов отметил, что сегодня издательская отрасль, как и многие другие, переживает нелегкие времена, и тем ценнее становится поддержка, которую оказывает Правительство области и глава региона Роман Бусаргин. «Поддержку получают лучшие исторические, детские, краеведческие издательские проекты, в том числе затрагивающие социально значимую тематику. Качественные и интересные книги никогда не потеряют своей актуальности и очень приятно, что с каждым годом количество гостей книжного фестиваля «Волжская волна» неизменно растет. Благодарю всех издателей, авторов за их вклад в развитие книгоиздательской отрасли нашего региона», - подчеркнул Александр Колоколов.В номинации «Лучшая книга по истории Отечества и краеведению» победителями стали книга саратовского краеведа и телеведущего Дмитрия Худякова «Этюды о земляках» (ООО «Волга»), историко-краеведческое издание «Моё телевидение. Из истории Саратовского ТВ. 65 лет» (ООО Кино-издательский центр «Саратовтелефильм» -«Добродея»), научное издание «Земля Саратовская во время Крымской войны» саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского.Лучшими в номинации «Лучший дизайн и оформление издания» признаны «Саратовское Поволжье в эпоху Петра I» Сергея Мезина (ООО «Волга»), изданная к юбилейным датам: 350-летию со дня рождения императора Петра I и 300-летию посещения им Саратова. Второе и третье места в этой номинации присуждены литературно-художественному изданию «Готовим с Дашей» (издательство «КУБик») и изданию «300 лет на страже закона. К 300-летию органов прокуратуры России» (издательство саратовской юридической академии).В области художественной литературы и публицистики победителем стала книга Евгения Новикова «Русский характер». Художественное издание «Жить мы будем бедно, но счастливо» автора-составителя Ольги Никитиной (ООО Кино-издательский центр «Саратовтелефильм»-«Добродея») стало обладателем второго места. Третье место у книги Анны Телеус «Я слышу музыку с небес» (издательство «КУБиК»).Дипломы победителей в номинации «Научное и научно-популярное издание» получили научное издание «Петрарка Франческо. Письма без адреса» (издательство саратовской консерватории им.Л.В.Собинова), научные издания «История саратовской научной школы криминалистики» (издательства саратовской юридической академии) и «Мне не до смеха – мне до страха» (Речевое развитие ребенка от первого слова до семи лет) саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского.Лучшими книгами для детей и юношества признаны литературно-художественное издание «Фарфоровые сказки Учёного Блюдца» Елены Антиповой (Саратовская региональная общественная организация писателей «Авторский союз» - 1 место), книга Надежды Щенниковой «Колючий детектив, или загадки сказочного леса» (издательство «КУБиК» - 2 место), детское издание Татьяны Рыжовой «Вальс для ребят» (3 место).Призерами в специальных конкурсных номинациях «Лучшее учебное издание» и «Лучшее справочное издание» стали учебное пособие «Саратовский край в советскую эпоху» (издательство СГУ им. Н.Г.Чернышевского,) и энциклопедия «Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова. 1912-2022» (издательство консерватории им.Л.В.Собинова).Напомним, в этом году в конкурсном отборе приняли участие 59 книжных изданий от 18 участников, среди которых – 6 авторов книг, 12 издательств и издающих организаций области.