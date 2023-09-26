26 сентября 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 сентября
Продолжается приём заявок на конкурс Фонда президентских грантов
17:00 | 25 сентября
Общественники передадут УАЗ «Патриот» и гуманитарный груз участникам СВО
16:37 | 25 сентября
В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью
16:01 | 25 сентября
В Ртищевском районе благоустроена территория родника
15:02 | 25 сентября
На «Волжской волне» названы лучшие саратовские книги 2022 года
14:00 | 25 сентября
Летняя оздоровительная кампания-2023: более 53,6 тысячи детей и подростков провели лето с пользой
13:05 | 25 сентября
Сергей Степашин встретился с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием
12:01 | 25 сентября
Поступившие на военную службу медики получат единовременную выплату
11:02 | 25 сентября
Градостроительная политика в Саратовской области. «Перестройка: от человейников к комфорту»
10:00 | 25 сентября
Стартовал областной проект по укреплению семьи и помощи детям-сиротам «Россия – это мы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Летняя оздоровительная кампания-2023: более 53,6 тысячи детей и подростков провели лето с пользой

Новости
В Саратовской области этим летом принимали детей на отдых и оздоровление 639 организаций. Об этом сегодня рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина в прямом эфире в группах «Саратовская область» социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.
Летняя оздоровительная кампания-2023: более 53,6 тысячи детей и подростков провели лето с пользой


В этом году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено большее количество детей, чем было запланировано, – 53602 ребенка. Интересно и с пользой провели свои каникулы 15260 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая 319 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1210 детей из семей военнослужащих всех категорий и участников СВО и 8840 детей, состоящих на диспансерном учете. На Черноморском побережье отдохнули 1645 детей.

«Задачу, поставленную Губернатором области Романом Викторовичем Бусаргиным, оказать максимальную помощь и содействие семьям, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики, мы выполнили. На отдых и оздоровление были направлены около 1000 детей, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе из подшефного Сватовского района, а также из Запорожской области. Дети остались очень довольны отдыхом, получили положительные эмоции, новые знания, завели новых друзей», - рассказала Светлана Савочкина.

Особое внимание уделялось комплексной безопасности детского отдыха. Во всех учреждениях, осуществляющих купание детей, работали инструкторы по плаванию, для которых министерством молодежной политики и спорта области был проведен обучающий семинар.

Заместитель министра отметила, что в регионе действует кластер учреждений, специализирующийся на проведении инклюзивных смен. Кроме того, в 32 оздоровительных учреждениях области были организованы профильные смены для юных лингвистов, юнармейцев, одаренных детей, военно-патриотической, спортивной, театральной, туристической направленностей, смены РДДМ «Движение первых», «Азбука здоровья».