Летняя оздоровительная кампания-2023: более 53,6 тысячи детей и подростков провели лето с пользой

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В этом году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено большее количество детей, чем было запланировано, – 53602 ребенка. Интересно и с пользой провели свои каникулы 15260 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая 319 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1210 детей из семей военнослужащих всех категорий и участников СВО и 8840 детей, состоящих на диспансерном учете. На Черноморском побережье отдохнули 1645 детей.«Задачу, поставленную Губернатором области Романом Викторовичем Бусаргиным, оказать максимальную помощь и содействие семьям, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики, мы выполнили. На отдых и оздоровление были направлены около 1000 детей, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе из подшефного Сватовского района, а также из Запорожской области. Дети остались очень довольны отдыхом, получили положительные эмоции, новые знания, завели новых друзей», - рассказала Светлана Савочкина.Особое внимание уделялось комплексной безопасности детского отдыха. Во всех учреждениях, осуществляющих купание детей, работали инструкторы по плаванию, для которых министерством молодежной политики и спорта области был проведен обучающий семинар.Заместитель министра отметила, что в регионе действует кластер учреждений, специализирующийся на проведении инклюзивных смен. Кроме того, в 32 оздоровительных учреждениях области были организованы профильные смены для юных лингвистов, юнармейцев, одаренных детей, военно-патриотической, спортивной, театральной, туристической направленностей, смены РДДМ «Движение первых», «Азбука здоровья».