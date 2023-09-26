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Сергей Степашин встретился с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием

Новости
Президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в рамках визита в Саратовскую область встретился с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

Сергей Степашин встретился с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием

В рамках встречи Сергей Степашин вручил удостоверения новым членам Саратовского регионального отделения Императорского православного палестинского общества - министру внутренней политики и общественных отношений области Наталье Трошиной, министру по делам территориальных образований области Сергею Зюзину.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за возможность стать членом Императорского православного палестинского общества. Для меня это большая честь. Общество является старейшей в России неправительственной организацией, созданной в 1882 году Указом императора Александра III. Организация ведет научную и гуманитарную деятельность, оказывает содействие православному паломничеству», - сообщила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

В числе приоритетных задач Общества Сергей Вадимович назвал утверждение традиционных общечеловеческих ценностей – любви, семьи, брака. Кроме этого важным направлением деятельности Общества является развитие паломничества, причем не только на Святую Землю, но и внутреннего, российского.

«Саратовская земля имеет огромную историю, в том числе и православную, и духовную. У нас действительно есть, что посмотреть и что показать. Недавно наши паломники были в Беларуси, готовятся поездки в Псково-Печерский монастырь, в Саров», - отметил Сергей Степашин.

«Рад, что вы лично приехали вручить удостоверения и знаки членов Общества. Уверен, что вы хорошо знаете саратовскую землю, вольскую — это родина вашей супруги, и поэтому не чувствуете себя здесь как дома, а на самом деле дома. Знаю, что вы принимали участие в восстановлении собора Живоначальной Троицы в Вольске, и самый большой колокол для него был отлит благодаря вашей семье», - отметил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

Сергей Степашин посетил храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ознакомился с экспозицией библиотеки Саратовской православной духовной семинарии и экспонатами музея истории Саратовской митрополии.