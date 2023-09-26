Поступившие на военную службу медики получат единовременную выплату

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Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Она предоставляется медицинским работникам, проживающим на территории региона и заключившим не ранее 1 января 2023 года с Министерством обороны РФ контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.