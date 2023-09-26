26 сентября 2023 ВТОРНИК
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18:00 | 25 сентября
Продолжается приём заявок на конкурс Фонда президентских грантов
17:00 | 25 сентября
Общественники передадут УАЗ «Патриот» и гуманитарный груз участникам СВО
16:37 | 25 сентября
В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью
16:01 | 25 сентября
В Ртищевском районе благоустроена территория родника
15:02 | 25 сентября
На «Волжской волне» названы лучшие саратовские книги 2022 года
14:00 | 25 сентября
Летняя оздоровительная кампания-2023: более 53,6 тысячи детей и подростков провели лето с пользой
13:05 | 25 сентября
Сергей Степашин встретился с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием
12:01 | 25 сентября
Поступившие на военную службу медики получат единовременную выплату
11:02 | 25 сентября
Градостроительная политика в Саратовской области. «Перестройка: от человейников к комфорту»
10:00 | 25 сентября
Стартовал областной проект по укреплению семьи и помощи детям-сиротам «Россия – это мы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Поступившие на военную службу медики получат единовременную выплату

Новости
Губернатор Роман Бусаргин подписал Постановление Правительства области о предоставлении медицинским работникам, поступившим на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции, единовременной денежной выплаты.

Поступившие на военную службу медики получат единовременную выплату

Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Она предоставляется медицинским работникам, проживающим на территории региона и заключившим не ранее 1 января 2023 года с Министерством обороны РФ контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.