Градостроительная политика в Саратовской области. «Перестройка: от человейников к комфорту»

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На брифинге были озвучены основные позиции региональной власти по поводу комплексной застройки : микрорайоны необходимо обеспечивать развитой социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой. Время строительных ухищрений и личных договорняков в Саратовской области завершилось.Есть поручение Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина запретить точечные застройки. И это принципиальная позиция губернатора Романа Бусаргина: строить многоквартирные дома можно только с социальной инфраструктурой.Норму закрепили, внеся изменения в 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области».Приоритет – жители области. Именно они - драйвер развития территории. При выборе квартиры люди смотрят на близлежащую инфраструктуру: наличие детских садов, школ, поликлиник, комфортную городскую среду в широком ее понимании. Поэтому строительство инфраструктуры столь важно.По 19 многоквартирным домам заключены досудебные соглашения с застройщиками (7 домов - ООО СЗ ГК «Кронверк», 2 дома - ООО «ДУБЛЬ Л-РИЭЛТ», 1 дом - ООО «ЖК Система», 2 дома - ООО СЗ «Скрипка девелопмент», 1 дом - ООО СЗ «ФораМонолит», 6 домов - ООО «СК «Новый век»). При возведении домов застройщики за свой счёт построят шесть детских садов на порядка 700 мест, 2 прогимназии на 400 мест две школы на 2000 мест.По 36 многоквартирным домам продолжается работа в судебном порядке. Среди них:ООО СЗ ГК «Кронверк» - три многоквартирных дома по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольская.ООО СЗ «Шэлдом» (бывший ЖСК «Нагорный») - два многоквартирных дома по адресу: г. Саратов 4-й Нагорный пр., б/н, (Заводской район).ООО «СК «Новый век» - два многоквартирных дома по адресу: г. Энгельс, ул. Вокзальная – Новобазарная (1 МКД); г. Энгельс, ул. Петровская-угол ул. РеспубликиООО «СЗ Юнист-Групп» - многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. (Октябрьский район).АО СЗ «Шэлдом» - четыре многоквартирных дома по адресу: г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 63/3, 63/1, 65, 67, 57, 63 а г. Энгельс, Трудовая, д. 12, г. Энгельс, ул. Пристанская, г. Энгельс, ул. Минская, 13/1, ул. Минская, 13/2.ООО СЗ «Шэлдом» (бывший АО «Стройинтерсервис») - многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., 1 (Заводской район).ЖСК «Динамовский» (бывший «СУ-164») - многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н (Заводкой район).ООО «ТСУ Энгельсстрой» - многоквартирный дом по адресу: г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30.ИП Селезнева Наталия Константиновна - блокированный дом по адресу: г. Саратов, совхоз ЦДКППК «Фонд развития территорий» (бывший ЖК Победа) – три многоквартирных дома по адресу: Волжский район Усть-Курдюмский тракт, ж/д№1, ж/д№2, ж/д№5ППК «Фонд развития территорий» – 11 многоквартирных домов по адресам: Саратов, Заводской район 5-й Динамовский пр., д. № 16 (бывший ООО «Волгоспецстроймонтаж»); Саратов, Кировский район, микрорайон Солнечный – 2, ул. Тархова/ул. Гришаева (бывш. ООО «КапиталСтрой»); Саратов, Октябрьский район, ул. им. Чернышевского Н.Г., 81/83 (бывш. ЖК Спартак); Саратов, Заводской район, ул. Ново-Астраханская, 38 (бывш. ООО «Строительные системы»); Саратов, Заводской район, Ново-астраханское шоссе, б/н (бывш. ООО «Град-Инвест»); Саратов, Ленинский район, ул. Гвардейская, район остановки «8-я Дачная»; Саратов, Кировский район пос. Мирный, ул. Зерновая, б/н (бывший ООО «Миал Девелопмент»); Саратов, Октябрьский район, проезд Ильинский (бывш. Фонд жилищного строительства); Саратов, Заводской район, 4-й Чернышевский пр., б/н (бывш. ЖСК "Бриз"); Саратов, Заводской район, ул. им. Чернышевского Н.Г., 42 (бывший ООО «Новый дом»).Параллельно по 6 домам следующие застройщики обратились с предложениями по заключению досудебных соглашений:ООО СЗ «Армстрой» - многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. № 25 Б (Ленинский район).АО СЗ «Шэлдом» - многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, ул. 3-я Дачная, б/н (Ленинский район).ООО «Престиж» (бывший ЖСК «Пять звезд») - три многоквартирных дома по адресу: г. Саратов, ул. Пензенская, г. Саратов (Заводской район).ООО «Престиж» (бывший ООО «Строительные системы») - многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., г. Саратов (Заводской район).Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина набережная Саратова преобразилась. Прилегающая территория сильно диссонирует с обновленной набережной. Поэтому было принято решение о комплексном развитии. Минстрой региона разработал концепцию развития территории Саратова в границах улицы Н.Г.Чернышевского, Бабушкина взвоза, границей Волгоградского водохранилища и улицы Большой Садовой. Были проведены общественные обсуждения концепции, встречи с жителями, градостроительные советы, посвященные теме. От жителей поступило около 100 предложений. Они будут учтены при дальнейшей работе над проектом и внесении изменения в Генплан Саратова.В СМИ была размещена информация о том, что распоряжением минстроя области исключены два земельных участка из территорий общего пользования и включены в зону застройки жилыми многоквартирными домами в жилом районе Солнечный-2 и якобы будут отданы под строительство многоквартирных домов в микрорайоне, который не обеспечен объектами социальной сферы.На участке не планировалось строительство домов! На улице Лисина будет построен детский сад на 280 мест.Определены компании, которые займутся разработкой мастер - планов по проектированию и застройке территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный».Заявки на участие в конкурсе подали девять строительных организаций и архитектурных бюро. По итогам конкурса три компании представят свои мастер – планы, которые определят архитектурные и градостроительные особенности будущего микрорайона «Аэропорт». Из них будут выбраны лучшие проекты. Победителей планируется объявить в конце декабря 2023 года.Напомним, до 2031 года в микрорайоне «Аэропорт» планируется возвести около 1 миллиона квадратных метров жилья, ещё 500 тысяч нежилой недвижимости, а также школы, детские сады, поликлиники. Освоить предстоит 220 гектаров земли. Предполагается, что жить на новой территории будут около 30 тысяч человек. «Аэропорт» станет одним из самых современных микрорайонов Саратова. При застройке будет использоваться комплексный подход.Сейчас на землях бывшего аэропорта ведётся строительство магистральных инженерных сетей. Инфраструктурный бюджетный кредит за счет средств федерального бюджета в размере более 6 млрд рублей был выдан на это по решению Президента Владимира Путина.