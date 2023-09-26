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Стартовал областной проект по укреплению семьи и помощи детям-сиротам «Россия – это мы»

Новости
Проект «Россия – это мы» – победитель областного конкурса социальных проектов, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.
Стартовал областной проект по укреплению семьи и помощи детям-сиротам «Россия – это мы»


Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила преемственность и социальную значимость проекта: «Социально-просветительский проект «Россия – это мы» является расширенным продолжением одноименного социального проекта 2022-2023 годов, а также проекта «Ты не один» 2021-2022 годов. Он направлен на помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; детям, находящимся без попечения родителей и другим категориям жителей».

«К реализации проекта привлекаются различные специалисты: психологи, педагоги, а также представители профессий, которые служат детям хорошим примером: спортсмены, предприниматели. Участники проекта помогают детям гармонично сформироваться. Стоит также отметить, что социальное обслуживание, поддержка и защита граждан – одно из самых востребованных в областном конкурсе. В рамках данного направления государственную поддержку общей суммой более 6 млн рублей получили 11 проектов», - сообщила Наталья Трошина.

Областной конкурс социальных проектов проводится при софинансировании Фонда президентских грантов, в рамках программы предоставления грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Напоминаем, что прием заявок на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов продолжается до 16 октября.

Зарегистрироваться и подать заявку можно здесь: https://xn--80ahaefyxhn.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ArticleContent/?id=78