Стартовал областной проект по укреплению семьи и помощи детям-сиротам «Россия – это мы»

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Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила преемственность и социальную значимость проекта: «Социально-просветительский проект «Россия – это мы» является расширенным продолжением одноименного социального проекта 2022-2023 годов, а также проекта «Ты не один» 2021-2022 годов. Он направлен на помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; детям, находящимся без попечения родителей и другим категориям жителей».«К реализации проекта привлекаются различные специалисты: психологи, педагоги, а также представители профессий, которые служат детям хорошим примером: спортсмены, предприниматели. Участники проекта помогают детям гармонично сформироваться. Стоит также отметить, что социальное обслуживание, поддержка и защита граждан – одно из самых востребованных в областном конкурсе. В рамках данного направления государственную поддержку общей суммой более 6 млн рублей получили 11 проектов», - сообщила Наталья Трошина.Областной конкурс социальных проектов проводится при софинансировании Фонда президентских грантов, в рамках программы предоставления грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.Напоминаем, что прием заявок на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов продолжается до 16 октября.Зарегистрироваться и подать заявку можно здесь: https://xn--80ahaefyxhn.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ArticleContent/?id=78