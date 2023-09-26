В Саратовском университете открылась фотовыставка в память о племяннице Н.Г. Чернышевского

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Обзорную экскурсию по страницам экспозиции для студентов университета провела хранитель усадьбы Н.Г. Чернышевского Елена Ризаева. «Мы рады, что выставка открывается в стенах университета, которому присвоено имя нашего известного земляка, – обратилась к студентам Елена Николаевна. – На протяжении долгого времени мы сотрудничаем с вузом, его преподавателями. На базе музея-усадьбы проходит международная научная конференция, посвящённая Чернышевскому и его эпохе. Ежегодно её участниками становятся учёные и студенты СГУ. В рамках праздничных мероприятий ко дню основания музея в сентябре пройдут лекции для студентов университета, которые также будут посвящены страницам из жизни Н.Г. Чернышевского».Сама экспозиция представляет страницы истории постреволюционных лет в России, отражённых в судьбе Веры Пыпиной, старшей дочери известного литературоведа, этнографа, академика Санкт-Петеребургской академии наук, почётного гражданина Саратова А.Н. Пыпина.В экспозиции представлены материалы из фондов музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского: личные вещи Чернышевских и Пыпиных, автографы В.А. Пыпиной, её изображения, портреты Николая Гавриловича и Ольги Сократовны Чернышевских, страницы из альбома литературно-музыкальных вечеров «Вторники», световые картины для волшебного фонаря начала XX века из мастерской В.А. Пыпиной, страницы её дневников периода Гражданской войны и революции. Именно эти записи дают возможность сопоставления суровой картины происходящего и личного восприятия героиней тех же реалий.Выставка работает на 4 этаже X корпуса СГУ, посетить её могут все желающие.Напомним, что 24 июля 2023 года исполнилось 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского, а 4 октября СГУ будет отмечать 100-летие со дня присвоения вузу имени Н.Г. Чернышевского.