В пруды и водоемы Заволжья подано больше половины от необходимого объема воды

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Продолжается закачка воды в пруды и водоемы засушливых районов Левобережья Управлением «Саратовмелиоводхоз» по поручению Губернатора области Романа Бусаргина. Жители Заволжья будут гарантированно обеспечены водой на хозяйственно-бытовые нужды в осенне-зимний период.На сегодняшний день подано 6 563 куб. м. воды от необходимого объема в 11 315,8 куб. м. Более чем на половину проведены работы в Краснопартинзанском и Ершовском районах. В Федоровском и Энгельсском районах работы завершены.«Работы проходят в штатном режиме. Благодаря финансовой поддержке со стороны региональной власти – главой региона на их проведение из резервного фонда было выделено 50 млн рублей – все пруды и водоемы будут заполнены в оптимальные сроки», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.