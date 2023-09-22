Ремонт тротуаров в районах области идет полным ходом

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В г. Шиханы уже в скором времени завершатся запланированные работы. Дорожники сняли старое покрытие, установили новые бордюры, продолжается отсыпка щебнем, после чего начнется асфальтирование. Глава города Антон Лещенко рассказал о том, какие работы пройдут в городе в рамках реализации данной программы:«В прошлом году были обустроены тротуары и подходы к социально значимым учреждениям, в этом году эта программа благодаря решению, принятому руководством региона, продолжает действовать. В настоящее время работы уже ведутся. Будут отремонтированы пешеходные дорожки на пяти участках. Окончание запланировано на 30 сентября».В Ртищеве третий год подряд ведутся масштабные работы по ремонту городских тротуаров. В этом году работа продолжается. На сегодняшний день новый асфальт уложен на участке улицы А.Громова от железнодорожного переезда до пересечения с ул. Юбилейной. Дорожники выполнили работы по установке бортового камня, устройству основания из песка и щебня и укладке асфальтобетонного покрытия.«Проблема с тротуаром в нашем микрорайоне возникла давно. Существовавший в советское время тротуар практически разрушился, и люди были вынуждены ходить по проезжей части или по обочине. Несколько лет назад уложили новый асфальт на дороге, и вот теперь у нас есть тротуар, по которому и дети идут в школу, и мамы везут малышей в детский сад, и жители ходят, не опасаясь попасть под машину. Очень рады, что наконец-то появился нормальный тротуар», - рассказала жительница ул. Юбилейной Ирина Морозова.В поселке Духовницкое в прошлом году сбылась давняя мечта духовничан о строительстве тротуара по ул. Баулина. По данной улице в осенний и весенний периоды было очень трудно пройти, не выходя на проезжую часть, что мешало движению автотранспорта и подвергало опасности жизнь людей, в особенности детей, идущих в школу. В текущем году благодаря продлению областной программы работы ведутся на улицах Красноармейская и Чернышевская, всего будет отремонтировано 900 метров тротуаров.