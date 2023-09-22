22 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 22 сентября
В пруды и водоемы Заволжья подано больше половины от необходимого объема воды
18:00 | 22 сентября
В театре «Балаганчикъ» открывается 35-й юбилейный сезон
17:04 | 22 сентября
Завершен ремонт одной из самых протяженных областных дорог
16:02 | 22 сентября
Учитель-логопед из Энгельса представит региона в финале Всероссийского конкурса
15:00 | 22 сентября
В Саратовской области объявлен месячник по благоустройству
14:45 | 22 сентября
Ремонт тротуаров в районах области идет полным ходом
14:25 | 22 сентября
В Саратовской области миграционная убыль снизилась почти в 5 раз
14:03 | 22 сентября
В Балаково проходит выставка картин «Индустриальный пейзаж и люди труда»
13:00 | 22 сентября
Вчера в Саратов с рабочим визитом прибыл Сергей Степашин
12:00 | 22 сентября
Саратовская область – лидер в ПФО по валовому сбору зерна
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ремонт тротуаров в районах области идет полным ходом

Новости
По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в районах области продолжается адресная программа по ремонту тротуарной сети. На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 млн рублей.

В г. Шиханы уже в скором времени завершатся запланированные работы. Дорожники сняли старое покрытие, установили новые бордюры, продолжается отсыпка щебнем, после чего начнется асфальтирование. Глава города Антон Лещенко рассказал о том, какие работы пройдут в городе в рамках реализации данной программы:

«В прошлом году были обустроены тротуары и подходы к социально значимым учреждениям, в этом году эта программа благодаря решению, принятому руководством региона, продолжает действовать. В настоящее время работы уже ведутся. Будут отремонтированы пешеходные дорожки на пяти участках. Окончание запланировано на 30 сентября».

В Ртищеве третий год подряд ведутся масштабные работы по ремонту городских тротуаров. В этом году работа продолжается. На сегодняшний день новый асфальт уложен на участке улицы А.Громова от железнодорожного переезда до пересечения с ул. Юбилейной. Дорожники выполнили работы по установке бортового камня, устройству основания из песка и щебня и укладке асфальтобетонного покрытия.

«Проблема с тротуаром в нашем микрорайоне возникла давно. Существовавший в советское время тротуар практически разрушился, и люди были вынуждены ходить по проезжей части или по обочине. Несколько лет назад уложили новый асфальт на дороге, и вот теперь у нас есть тротуар, по которому и дети идут в школу, и мамы везут малышей в детский сад, и жители ходят, не опасаясь попасть под машину. Очень рады, что наконец-то появился нормальный тротуар», - рассказала жительница ул. Юбилейной Ирина Морозова.

В поселке Духовницкое в прошлом году сбылась давняя мечта духовничан о строительстве тротуара по ул. Баулина. По данной улице в осенний и весенний периоды было очень трудно пройти, не выходя на проезжую часть, что мешало движению автотранспорта и подвергало опасности жизнь людей, в особенности детей, идущих в школу. В текущем году благодаря продлению областной программы работы ведутся на улицах Красноармейская и Чернышевская, всего будет отремонтировано 900 метров тротуаров.