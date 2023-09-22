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В Саратовской области миграционная убыль снизилась почти в 5 раз

Новости
В Саратовской области, по оперативным данным статистики, за 7 месяцев этого года миграционная убыль населения снизилась в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом.


Коэффициент миграционной убыли населения в расчете на 10 тысяч жителей составил 9,8, при этом в январе – июле 2022 года он составлял 45,9.
В регион прибыло на 1371 человека меньше, чем выехало (26677 человек и 28048 человек соответственно).
Если анализировать миграционную убыль, то пик наибольшего оттока населения пришелся на январь – май этого года и составил 1672 человека. С июня ситуация начала стабилизироваться. По итогам 7 месяцев миграционная убыль снизилась на 301 человека.