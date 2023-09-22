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Сенаторы Российской Федерации оценили работу регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

Новости
Сенаторы Российской Федерации оценили работу регионального филиала фонда «Защитники Отечества»


Саратовскую область посетили сенаторы Российской Федерации, принимающие участие в пилотном проекте «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Этот проект проводится по инициативе Комитета Совета Федерации по социальной политике и его председателя Инны Святенко.
В ходе визита сенаторы посетили филиал Фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области, где познакомились с региональными мерами поддержки участников военной операции.
Заместитель Председателя Правительства региона Сергей Егоров рассказал высоким гостям, что в регионе реализуется около 20 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Среди них – разовые выплаты в 50 тысяч рублей после подписания контракта на военную службу, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное питание в средней и старшей школе для детей участников СВО и многое другое.
Также на площадке филиала Фонда сенаторы вместе с участниками специальной военной операции, социальными координаторами обсудили меры поддержки, проблемы, с которыми сталкиваются наши бойцы и их семьи.
Инна Святенко дала высокую оценку работе регионального филиала фонда. Отметила важность подобных встреч в регионах, которые помогают решить многие вопросы, в том числе через изменения в законодательстве на федеральном уровне. «Эта встреча крайне важна. Мы говорили с членами семей военнослужащих и самими участниками СВО о том, какие еще существуют пробелы в законодательстве и что необходимо изменить в кратчайшие сроки. Это позволяет провести мониторинг эффективности принятых федеральных законов и реализуемых мер поддержки и получить информацию непосредственно из первых уст», - прокомментировала итоги визита сенатор.