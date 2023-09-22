22 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 22 сентября
В пруды и водоемы Заволжья подано больше половины от необходимого объема воды
18:00 | 22 сентября
В театре «Балаганчикъ» открывается 35-й юбилейный сезон
17:04 | 22 сентября
Завершен ремонт одной из самых протяженных областных дорог
16:02 | 22 сентября
Учитель-логопед из Энгельса представит региона в финале Всероссийского конкурса
15:00 | 22 сентября
В Саратовской области объявлен месячник по благоустройству
14:45 | 22 сентября
Ремонт тротуаров в районах области идет полным ходом
14:25 | 22 сентября
В Саратовской области миграционная убыль снизилась почти в 5 раз
14:03 | 22 сентября
В Балаково проходит выставка картин «Индустриальный пейзаж и люди труда»
13:00 | 22 сентября
Вчера в Саратов с рабочим визитом прибыл Сергей Степашин
12:00 | 22 сентября
Саратовская область – лидер в ПФО по валовому сбору зерна
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В театре «Балаганчикъ» открывается 35-й юбилейный сезон

Новости
В театре «Балаганчикъ» открывается 35-й юбилейный сезон

Театр «Балаганчик» объявляет об открытии 35-го юбилейного сезона
25 сентября пройдет премьера спектакля «Несравненный Наконечников и другие…»
Вечер шуточных пьес Александра Вампилова. 12+ (с 14 лет)
Продолжительность – 1 час.
Начало 19:00

29 сентября - «Федра».
История одной любви по трагедии Жана Расина. 18+
Продолжительность – 1 час 20 минут.
Начало 19:00

Художественный руководитель театра – Елена Гладырева.
Адрес театра: ул. Кутякова 41\59 (угол ул. Вольской и ул. Челюскинцев,
вход в театр во дворе 9-этажного дома, код 327)
Телефон театра: 26-30-06.
Открыто индивидуальное бронирование билетов по телефонам в театре: 26-30-06, +7-987-838-15-24 и на сайте https://балаганчик.рф/  или онлайн на сайте Quick Tickets: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-balaganchik
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
По вопросам приобретения билетов по коллективным заявкам звоните по телефонам: +7-987-838-15-24 , +7-960-343-07-25.
Официальный сайт театра https://балаганчик.рф/
Театр «Балаганчикъ» в социальных сетях:
https://vk.com/club87308021           
http://ok.ru/group/57321364848696
https://t.me/balaganchik64