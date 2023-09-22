В театре «Балаганчикъ» открывается 35-й юбилейный сезон
Театр «Балаганчик» объявляет об открытии 35-го юбилейного сезона
25 сентября пройдет премьера спектакля «Несравненный Наконечников и другие…»
Вечер шуточных пьес Александра Вампилова. 12+ (с 14 лет)
Продолжительность – 1 час.
Начало 19:00
29 сентября - «Федра».
История одной любви по трагедии Жана Расина. 18+
Продолжительность – 1 час 20 минут.
Начало 19:00
Художественный руководитель театра – Елена Гладырева.
Адрес театра: ул. Кутякова 41\59 (угол ул. Вольской и ул. Челюскинцев,
вход в театр во дворе 9-этажного дома, код 327)
Телефон театра: 26-30-06.
Открыто индивидуальное бронирование билетов по телефонам в театре: 26-30-06, +7-987-838-15-24 и на сайте https://балаганчик.рф/ или онлайн на сайте Quick Tickets: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-balaganchik
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
По вопросам приобретения билетов по коллективным заявкам звоните по телефонам: +7-987-838-15-24 , +7-960-343-07-25.
Официальный сайт театра https://балаганчик.рф/
Театр «Балаганчикъ» в социальных сетях:
https://vk.com/club87308021
http://ok.ru/group/57321364848696
https://t.me/balaganchik64