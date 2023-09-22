В театре «Балаганчикъ» открывается 35-й юбилейный сезон

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Театр «Балаганчик» объявляет об открытии 35-го юбилейного сезона25 сентября пройдет премьера спектакля «Несравненный Наконечников и другие…»Вечер шуточных пьес Александра Вампилова. 12+ (с 14 лет)Продолжительность – 1 час.Начало 19:0029 сентября - «Федра».История одной любви по трагедии Жана Расина. 18+Продолжительность – 1 час 20 минут.Начало 19:00Художественный руководитель театра – Елена Гладырева.Адрес театра: ул. Кутякова 41\59 (угол ул. Вольской и ул. Челюскинцев,вход в театр во дворе 9-этажного дома, код 327)Телефон театра: 26-30-06.Открыто индивидуальное бронирование билетов по телефонам в театре: 26-30-06, +7-987-838-15-24 и на сайте https://балаганчик.рф/ или онлайн на сайте Quick Tickets: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-balaganchikБилеты можно приобрести по Пушкинской картеПо вопросам приобретения билетов по коллективным заявкам звоните по телефонам: +7-987-838-15-24 , +7-960-343-07-25.Официальный сайт театра https://балаганчик.рф/Театр «Балаганчикъ» в социальных сетях:https://vk.com/club87308021http://ok.ru/group/57321364848696https://t.me/balaganchik64