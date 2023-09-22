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Завершен ремонт одной из самых протяженных областных дорог

Новости
Завершен ремонт одной из самых протяженных областных дорог


Трасса «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка» соединяет два района: Калининский и Екатериновский. В этом году по нацпроекту Президента России Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» на ней в нормативное состояние привели 50 км.

Протяженность всей дороги - почти 64 км. На оставшихся 14 км работы были проведены ранее. Специалисты областного министерства транспорта, Дирекции транспорта и дорожного хозяйства побывали на дороге и встретились с жителями села Широкий Уступ. Оно расположено менее, чем в 20 км от районного центра – Калининска. Однако раньше, чтобы добраться до него, у жителей уходило полчаса. Сейчас время в пути сократилось в два раза.

На автодороге выполнялся ремонт по технологии холодной регенерации. Она связана с переработкой и измельчением старого дорожного полотна. Затем добавляются новые инертные материалы, вяжущее – цемент, все это перемешивается и получается прочный асфальтогранулобетонный слой – АГБ. Затем поверх него дорожники укладывают ещё два слоя покрытия: выравнивающий и верхний. Также на одном из участков трассы был выполнен ремонт тротуаров.

Дорога «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка» не только соединяет два района, но и обеспечивает выход на две федеральные трассы: Р-22 «Каспий» и А-298 «Автодорога Р-208 «Тамбов - Пенза» - Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с республикой Казахстан»