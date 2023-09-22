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Учитель-логопед из Энгельса представит региона в финале Всероссийского конкурса

Новости
Учитель-логопед из Энгельса представит региона в финале Всероссийского конкурса


22 сентября в Волгограде встретят участников заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году.

Наш регион в финале конкурса представляет Людмила Яковлевна Трифонова, учитель-логопед детского сада «Центр развития дошкольного образования «Лучик» Энгельсского района.

«В Год педагога и наставника важно отметить роль воспитателя в жизни самых маленьких граждан нашей страны. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, формируются такие ценности, как уважение к старшим, любовь к Родине, знание традиций своего народа, важность труда. Конкурс «Воспитатель года России» демонстрирует лучшие наработки и практики самых активных и ярких воспитателей страны. Их смогут применять и другие педагоги, развивая в дошкольном возрасте способности и таланты детей. Хочу пожелать всем участникам заключительного этапа конкурса «Воспитатель года» успехов в дальнейших испытаниях. Каждый из вас доказал свое первенство в регионе, и это уже победа», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В текущем году в финале конкурса примут участие 89 педагогов из всех регионов страны. Они уже прошли заочный этап: представили своё интернет-портфолио и визитную карточку «Я – педагог».