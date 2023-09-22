В Саратовской области объявлен месячник по благоустройству
В Саратовской области 25 сентября стартует осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.
В течение 30 дней во всех муниципалитетах региона будут приводиться в порядок дворы, улицы, тротуары, скверы, парки и сады, а также прилегающие к различным организациям территории.
В течение 30 дней во всех муниципалитетах региона будут приводиться в порядок дворы, улицы, тротуары, скверы, парки и сады, а также прилегающие к различным организациям территории.