В Балаково проходит выставка картин «Индустриальный пейзаж и люди труда»
Выставка, посетившая несколько российских городов, от Барнаула и Москвы до Владивостока и Череповца, открылась в Балаково.
33 картины череповецкого художника «Индустриальный пейзаж и люди труда» размещены на территории химического завода в Балаково Саратовской области. На выставке представлены две серии полотен российского художника Евгения Калачёва. Картины выполнены в масле, акриле и графике.
В серии «Индустриальный пейзаж» на полотнах изображены самые зрелищные моменты крупных промышленных строек из разных регионов России за последние семь лет. Картины написаны на заводах по производству сжиженного природного газа, химических заводах, коксовых батареях, газодобывающих месторождениях и металлургических комбинатах.
Серия «Рабочие профессии» выводит на первый план рабочих – крановщиков, монтажников, огнеупорщиков, сварщиков и представителей других профессий. Прообразами героев картин послужили передовики производства разных предприятий КХМ.
Организатор выставки, директор по качеству «Треста Коксохиммонтаж» Дарина Лизункова уверена, что выставка помогает решать задачу повышения интереса молодёжи к реальному производству.
- Мы показываем с нового ракурса объекты химической, металлургической и нефтегазовой отрасли, строящиеся в России, позволяем как бы заглянуть в самое сердце стройки колоссальных промышленных объектов – отмечает Дарина Лизункова.
Сейчас выставка доступна для посещения рабочими, партнёрами завода, специально организуемыми группами студентов и школьников города. В октябре планируется перемещение выставки в городской музей, где полотна станут доступны для просмотра всем желающим.
33 картины череповецкого художника «Индустриальный пейзаж и люди труда» размещены на территории химического завода в Балаково Саратовской области. На выставке представлены две серии полотен российского художника Евгения Калачёва. Картины выполнены в масле, акриле и графике.
В серии «Индустриальный пейзаж» на полотнах изображены самые зрелищные моменты крупных промышленных строек из разных регионов России за последние семь лет. Картины написаны на заводах по производству сжиженного природного газа, химических заводах, коксовых батареях, газодобывающих месторождениях и металлургических комбинатах.
Серия «Рабочие профессии» выводит на первый план рабочих – крановщиков, монтажников, огнеупорщиков, сварщиков и представителей других профессий. Прообразами героев картин послужили передовики производства разных предприятий КХМ.
Организатор выставки, директор по качеству «Треста Коксохиммонтаж» Дарина Лизункова уверена, что выставка помогает решать задачу повышения интереса молодёжи к реальному производству.
- Мы показываем с нового ракурса объекты химической, металлургической и нефтегазовой отрасли, строящиеся в России, позволяем как бы заглянуть в самое сердце стройки колоссальных промышленных объектов – отмечает Дарина Лизункова.
Сейчас выставка доступна для посещения рабочими, партнёрами завода, специально организуемыми группами студентов и школьников города. В октябре планируется перемещение выставки в городской музей, где полотна станут доступны для просмотра всем желающим.