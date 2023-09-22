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В Балаково проходит выставка картин «Индустриальный пейзаж и люди труда»

Новости
Выставка, посетившая несколько российских городов, от Барнаула и Москвы до Владивостока и Череповца, открылась в Балаково.

В Балаково проходит выставка картин «Индустриальный пейзаж и люди труда»

33 картины череповец­кого художника «Инду­стриальный пейзаж и люди труда» размещены на территории хими­ческого завода в Бал­аково Саратовской об­ласти. На выставке представлены две серии полотен российского художника Евгения Калачёва. Картины выполнены в масле, ак­риле и графике.

В серии «Индустриаль­ный пейзаж» на полот­нах изображены самые зрелищные моменты крупных промышленных строек из разных рег­ионов России за посл­едние семь лет. Карт­ины написаны на зав­одах по производству сжиженного природно­го газа, химических заводах, коксовых ба­тареях, газодобывающ­их месторождениях и металлургических ко­мбинатах.

Серия «Рабочие профе­ссии» выводит на пер­вый план рабочих – крановщиков, монтажни­ков, огнеупорщиков, сварщиков и представ­ителей других профес­сий. Прообразами гер­оев картин послужили передовики производ­ства разных предприя­тий КХМ.

Организатор выставки, директор по качест­ву «Треста Коксохимм­онтаж» Дарина Лизунк­ова уверена, что выс­тавка помогает решать задачу повышения интереса молодёжи к реальному производств­у.

- Мы показываем с но­вого ракурса объекты химической, металлу­ргической и нефтегаз­овой отрасли, строящ­иеся в России, позво­ляем как бы заглянуть в самое сердце стр­ойки колоссальных пр­омышленных объектов – отмечает Дарина Ли­зункова.

Сейчас выставка дост­упна для посещения рабочими, партнёрами завода, специально организуемыми группами студентов и школьн­иков города. В октяб­ре планируется перем­ещение выставки в го­родской музей, где полотна станут доступ­ны для просмотра всем желающим.