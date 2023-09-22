Вчера в Саратов с рабочим визитом прибыл Сергей Степашин

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"Фонд развития территорий является для региона надежным партнёром. При непосредственной поддержки Фонда с 2022 года в Саратовской области реализуется программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Она разделена на несколько этапов – с 2022 по 2026 годы. В первый этап вошли 202 дома, в которых проживает чуть больше 7,5 тысячи человек. Финансирование составляет 8,2 миллиарда рублей, при этом 5,3 миллиарда – средства фонда. Второй этап рассчитан до конца 2024 года. Предстоит расселить 5,5 тысячи человек (173 дома). Из общей суммы в 6,8 миллиарда рублей, 4,3 – выделили из фонда развития территорий.Большую поддержку в реализации проекта на территории Саратовской области оказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.Программа по переселению из аварийного жилья для Саратовской области является ключевой. Это проект с большим финансированием, который необходим для наших жителей. О реализации проекта подробно говорили на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас важно эффективно расходовать средства и объективно оценивать ситуацию с ветхими домами на территории каждого муниципалитета. На сегодняшний день стоит задача выработать предложения и новые подходы для эффективного выполнения программы", - отметил глава региона.