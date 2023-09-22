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Саратовская область – лидер в ПФО по валовому сбору зерна

Новости
Саратовская область – лидер в ПФО по валовому сбору зерна

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с муниципальными районами области, посвященное проведению сезонных полевых работ.

Участники обсудили ход уборочной кампании и сев озимых культур, вопросы приобретения минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и ГСМ, обеспеченность кормами на зимний стойловый период.

Саратовская область – лидер в ПФО по валовому сбору зерна. Аграрии региона уже собрали 4 млн 988 тыс. тонн зерна. Дан старт уборке подсолнечника, продолжается уборка сахарной свеклы, овощей и картофеля.

Озимых зерновых культур посеяно 1 млн 156 тыс. га. В 15-ти районах план по севу озимых перевыполнен.

Минеральные удобрения внесены на площади 265 тыс. га. Задача – наращивать объемы применения удобрений. План минсельхоза России по применению минеральных удобрений за период июнь-сентябрь выполнен на 111%. Всего с начала года приобретено 29 тыс. тонн.

С начала текущего года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 390 тракторов и 158 комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники на общую сумму более 8,5 млрд. руб. Задача - активно использовать программы льготного лизинга.

В области достаточно мощностей для хранения нового урожая. При этом аграриям следует обратить внимание на альтернативные виды хранения зерна (рукава) и каналы реализации, увеличить присутствие своей продукции на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня.

К сегодняшнему дню в хозяйствах всех категорий заготовлено 734,2 тыс. тонн сена, 81,0 тыс. тонн сенажа, 658,7 тыс. тонн соломы, 173,2 тыс. тонн силоса, что составляет 548,8 тыс. тонн корм. ед., или 96% от потребности по грубым и сочным кормам на одну условную голову. Засыпано 436,9 тыс. тонн зернофуража. Министерством ведется постоянный мониторинг заготовки кормов в животноводческих хозяйствах области.

«В целом сезонные полевые работы проходят штатно. Все возникающие вопросы решаются в оперативном режиме. Необходимо завершить уборочную кампанию и озимый сев в оптимальные сроки, поскольку продовольственная безопасность страны стоит в одном ряду с ее национальной безопасностью», - подчеркнул Роман Ковальский.