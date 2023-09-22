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Московские эксперты дали высокую оценку проводимой диспансеризации в Саратовской области

Новости
Московские эксперты дали высокую оценку проводимой диспансеризации в Саратовской области

Выездная комиссия во главе с руководителем группы по развитию телемедицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Линаром Жамаловым ознакомилась с работой ряда медицинских учреждений города и области.

Эксперты побывали в Ершовской районной больнице, в Саратовской городской клинической больнице № 9 и в поликлинике в мкр Звезда, они оценивали темпы и ход диспансеризации, знакомились с организацией службы в целом.

В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава под председательством министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, эксперты поделились впечатлениями от увиденного, дали высокую оценку проводимой диспансеризации.

«Мы приезжали к вам в 2019 году, хотим отметить, что за это время произошли значительные изменения. Работа терапевтической службы поднялась на качественно новый уровень, в том числе и благодаря работе внештатных специалистов», - отметил Линар Жамалов.

Олег Костин поблагодарил московских коллег за работу, подчеркнул, что все данные рекомендации будут приняты во внимание.

«Эксперты отметили высокий процент прошедших первый этап диспансеризации, вместе с тем обратили внимание на то, что необходимо активнее приглашать жителей на второй этап, а также больше внимания уделять диспансерному наблюдению пациентов с выявленными заболеваниями, тщательнее вести их учет. Все эти рекомендации будут учтены», - подытожил министр Олег Костин.