В Саратове открылась ежегодная ярмарка-выставка «Волжская волна»

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Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна» в 9 раз объединила лучшие книжные издательства. В 2023 году она проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского фонда Культура и Правительства Саратовской области.В этом году в работе ярмарки принимают участие представители лучших книжных издательств из 30 регионов России, в том числе из Крыма, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Чеченской республики, Дагестана, а также официальные представители книжной индустрии стран СНГ.В рамках книжного фестиваля состоялось пленарное заседание с участием писателей, педагогов, преподавателей саратовских вузов и членов правительства области. Спикеры отметили, что Саратов является одним из самых читающих городов. Участники заседания обсудили роль книги в современном мире, особенности преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях, приоритетность задачи по увеличению числа читающего населения среди молодежи.Президент Российского книжного союза Сергей Степашин подчеркнул, что повышение статуса чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров – основная цель литературного фестиваля.«Если в регионе столько лет проводится книжная ярмарка такого масштаба, с участием лучших издательств, значит, это востребовано людьми. Сегодня нам и в первую очередь нашим детям нужна историческая правда о стране, переломных событиях, о ценностях, которые отстаивают целые поколения. Уверен, что на «Волжской волне» каждый сможет подобрать себе книгу по душе. Спасибо вам от всех саратовцев!», - поблагодарил организаторов мероприятия губернатор Роман Бусаргин.Ярмарка располагается на Театральной площади г. Саратова и продлится до 24 сентября.