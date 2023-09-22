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Яндекс запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики

Новости
Яндекс запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики

Яндекс Учебник запустил новый проект для педагогов – Кадровый резерв учителей информатики. Бесплатная программа поддержки и профессионального развития рассчитана на школьных преподавателей информатики и студентов педагогических вузов.

Участники проекта пройдут курсы повышения квалификации, проведут уроки, диагностики и олимпиады для школьников, поучаствуют в профессиональных конкурсах и программе наставничества. За активность учителя будут получать баллы, которые откроют им доступ к дополнительным мероприятиям Кадрового резерва. Участники, которые наберут сто и больше баллов, будут участвовать в профессиональном конкурсе, главный приз в котором — очная стажировка в Яндексе и денежная премия от Яндекс Учебника. Самые активные участники получат статус учителя, сертифицированного Яндекс Учебником.

Программа предоставит участникам доступ к современным знаниям об IT-технологиях и педагогических практиках, помогая учителям развиваться профессионально.

«Чтобы ученикам получить достойные азы знаний на школьном уровне, учителям необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Яндекс уже запустил в тестовом режиме нейросесть, в рамках проекта участники смогут начать ее апробацию в своей педагогической практике, помимо этого познакомятся с актуальными подходами в разработке цифрового образовательного контента. Проект поможет сформировать высококвалифицированный состав педагогов в нашем регионе, а также снизит нехватку учителей информатики и повысит качество преподавания в школах», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

Участвовать в Кадровом резерве могут школьные учителя информатики и студенты педагогических факультетов из любой точки России — для этого достаточно зарегистрироваться в Яндекс Учебнике. В течение учебного года будут даваться задания, которые доступны в личном кабинете участника.

Подробнее узнать о проекте Кадровый резерв можно по ссылке https://teacher.yandex.ru/talent-pool