Контрафактной пиротехнике хотят перекрыть выход на рынок

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Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Участие в заседании приняли представители федеральных и региональных органов власти, контрольно-надзорных ведомств.Одной из главных тем заседания стал контроль за производством и распространением пиротехнической продукции. «Очевидно, что здесь любые нарушения требований безопасности несут прямую угрозу жизни людей. При этом пожары отличаются большой площадью распространения огня, и невозможностью его локализовать до полного выгорания. За контроль на этом направлении отвечает сразу несколько ведомств. И здесь важно синхронизировать действия надзорных органов», - отметил Денис Мантуров.Было отмечено, что выход недоброкачественной продукции на российский рынок должен быть заблокирован. Меры противодействия прорабатываются. В частности, решено подготовить проекты поручений Правительства РФ о проведении профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения. При этом отдельно будет проработана возможность проведения таких визитов на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. Это коснется организаций, занимающихся производством, испытанием, хранением и утилизацией пиротехнических изделий IV и V классов и не имеющих при этом лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.Отметим, в Саратовской области пиротехнику не производят. При этом учтено порядка 90 объектов хранения и реализации пиротехнических изделий.Не менее важным вопросом стала система прослеживаемости и допуска промышленной продукции на российский рынок. В частности, было предложено уделить особое внимание кабельной продукции, цементу, строительным смесям и радиаторам отопления – именно эта продукция в скором времени может быть включена в эксперимент по обеспечению сопровождения товаров документами, подтверждающими их соответствие требованиям технических регламентов.Кроме того, на Госкомиссии поднимался вопрос о необходимости подтверждения фаркомпаниями заявленных ими стадий производства. Для этого на базе системы маркировки (ГИС МТ) будет создана цифровая и автоматизированная система, обеспечивающая подтверждение заявленных производителем стадий производства лекарственных средств на территории ЕАЭС фактически осуществляемым стадиям.Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство промышленности и энергетики области