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Студентка Саратовской области отправится в научную экспедицию в Арктику

Новости
Завершился мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». В конкурсе приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны. Жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию. В числе победителей – студентка студентка Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова Ярош Яна.



На конкурсной защите Яна представила жюри проект «Спаси красоту Арктики». Сохранение и увеличение численности краснокнижных растений, произрастающих на территории Мурманской области Российской Федерации».

Конкурс проводился АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«Научный потенциал развития российской Арктики огромен – в этом регионе сосредоточены крупные научно-исследовательские комплексы и передовые производственные объекты. Конкурс «Билет в Арктику» способствовал не только популяризации знаний об Арктической зоне, но и решению важной стратегической задачи по привлечению молодых специалистов в сферу арктических исследований. Рассчитываю, что поездка в арктическую экспедицию станет для победителей хорошим стимулом для продолжения их научной карьеры», – подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
30 финалистов, прошедших тщательный отбор, представили жюри свои проекты, направленные на развитие и освоение Арктики. Эксперты конкурса определили 10 победителей, в их число победителей вошли студенты из Благовещенска, Екатеринбурга, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова.

Впереди участников ждет знакомство с Арктикой: в октябре они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса – атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, Кольскую ГМК и многое другое, а также своими глазами увидят природные красоты Русского Севера.

Подробнее на нашем сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/33538/